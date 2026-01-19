MA, KAKVO "BIRANJE" RIVALA U POLUFINALU: Srbija - Crna Gora, vaterpolo spektakl!

POLUFINALE donosi mirnoću, ali ne i opuštenost. Vaterpolisti žele da nastave pobednički niz na Evropskom prvenstvu u Beogradu, tako da će sutra (20.30) u poslednjem kolu grupe E druge faze učiniti sve da savladaju Crnu Goru. "Delfinima" ne pada na pamet da kalkulišu i "biraju" protivnika u meču za finale.

FOTO: N. Skenderija

- Što se tiče polufinala, ko god dođe dobrodošao je - jasan je Vasilije Martinović.

Uzdanica Novog Beograda priznaje da im pobeda nad Mađarskom skinula pritisak sa leđa, ali to ne znači da će bilo šta da menjaju u svom pristupu protiv Crne Gore, koju sa klupe vodi nekadašnji selektor Srbije Dejan Savić.

- Želimo da završimo grupnu fazu sa maksimalnim učinkom, da nastavimo pobednički niz na turniru, tako da nema mesta opšutanju. U meč ćemo ući maksimalno agresivno, jer želimo da zadržimo taj nivo agresivnosti, motivacije i samopuzdanja pred polufinale - ističe Martinović.

O Crnogorcima, kao i uvek, sve najbolje...

- Imaju jako dobru ekipu, sa nekoliko starijih i nekoliko dosta mladih, talentovanih igrača tako da sigurno neće biti nimalo lako. Nas svaka utakmica na šampionatu motiviše, inspiriše.

Prirodno je i da se dan posle velike pobede nad Mađarskom utisci nisu slegli.

- Fantastična utakmica u fantastičnoj atmosferi, ambijentu, sa toliko podrške naših navijača, što nam je na kraju u prelomnim momentima davalo snagu. Jesmo otvorili loše, primili tri gola iz prva tri napada, ali imali smo osećaj da imamo kontrolu. Na kraju se tako ispostavilo, preokrenuli smo, ostvarili prednost posle treće četvrtine od 13:8. Međutim, ušli smo u poslednjih osam minuta nedovoljno agresivno, primili nekoliko lakih golova, ali pobedu smo odbranili - kaže Martinović.

Milan Glušac blista na golu Srbije, tako da se nimalo ne oseća da debituje na velikim takmičenjima.

- Čestitam saigračima na borbenosti, na zalaganju, na fantastičnoj pobedi. Znali smo da Mađari imaju jak ritam, presing, plivanje, da ih krasi dobra odbrana, šut, tranzicija i dobro smo spremili utakmicu. Odgovorili smo na njihov ritam, kontrolisali utakmicu i zasluženo pobedili - naglašava čuvar mreže "delfina".

Golmana Novog Beograda krasi skromnost, naglašava da je nebitno kako on brani, već da ekipa pobeđuje.

- Velika je čast i privilegija braniti boje Srbije. Hvala selektoru Stevanoviću na povrenju, a kao ekipa izgledamo dobro, podržavamo jedan drugog, borimo se, držimo, idemo do kraja.

Nije želeo da komentariše duel Lukića i Feketa, posle kojeg je naš reprezentativac isključen sa pravom zamene. Smatra i da nisu loše počeli, bez obzira što su Mađari ekspresno stigli do 3:0.

- Verujemo u naš sistem rada, u naš tim, saigrače i nije nas to poremetili. Mi bolje igramo kada protivnik na početku povede sa 2:0 ili 3:0. Mada, ne bih voleo da nam se to i dalje ponavlja. Ali, ako tako mora ne bih se ljutio.

Za kraj druge faze ostala je Crna Gora...

- Naša braća. Poznajemo mi njih, oni nas. Podmladili su ekipu, favoriti smo, to je još jedan korak ka našem cilju, finalu EP. Mi moramo da pobedimo sve do kraja ako mislimo da osvojimo titulu - podvlači Glušac.

Šoštar podržava

GLUŠCA u Novom Beogradu trenira legendarni Aleksandar Šoštar.

- Nikad nije zadovoljan, uvek ima nešto da kaže. Čuli smo se, pružio je podršku, a da li je zadovoljan ne bih rekao - kaže Glušac.

Derbi za prestiž

NISU samo naši rasterećni, nego i Crnogrci, koji će se u četvrtak boriti za sedmo mesto.

- Mogla je utakmica da ima mnogo veći ulog. Sada je za nas neki minimalan, a za Srbiju malo veći, jer želi prvo mesto u grupi. Oni imamo imperativ pred punom Arenom. Rastrećeni smo, ali ulazimo u meč maksimalno: da se dokazujemo, da nastavimo igrom igrom iz poslednjeg meča sa Holandijom. Ako nastavimo tako to bi mnogo značilo na našu mladu ekipu - rekao je za crnogorske medije Vasilije Radović.



