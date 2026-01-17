ČUDESAN PREOKRET "ORLOVA": Rukometaši fenomanlnom odbranom u drugom kolu grupe A EP u Herningu šokirali Nemce - 30:27
NEMAČKA je pala. Magični rukometaši napravili su čudesan preokret u drugom kolu grupe A EP u Herningu i šokirali olimpijskog vicešampiona – 30:27 (13:17). „Orlovi“ u ponedeljak (18.00) moraju da pobede Austriju da bi se plasirali u drugu fazu šampionata.
- Ključno je što nismo odustajali i kada smo gubili sa četiri golova razlike. Ostali smo smireni, pokazali karakter, pobedili sa tri razlike i sada moramo da savladamo i Austriju da bismo ostvarili cilj – rekao je za RTS Darko Đukić.
Srbi su briljirali u drugom poluvremenu. Igrali su odbranu iz snova, zaustavili su nemačke zvezde, koji nisu imali ideju kako da pronađu put do mreže. Puleni Raula Gonzalesa kao da su spustili čeličnu zavesu i za 20 minuta su primili četiri gola. Nisu ni srljali u napadu, umešno su gradili akcije, strpljivo smanjivali prednost rivala i u 48.minutu golom Kukića su poveli drugi put na meču – 22:21. Nisu gubili glavu ni kada su posle 23:21 dozvolili Nemcima da preokrenu na 23:24. U poslednjih pet minuta su pokazali karakter, hrabrost, razbili su Nemce u finišu i stigli da velikih 30:27.
- Cela ekipa je odigrala izvanredno. Pobediti Nemačku u ovakvom ambijentu je velika stvar. Verovali smo sve vreme u sebe, pokazali karakter i sada nas očekuje težak duel sa Austrijancima – naglasio je Lazar Kukić.
Naši su od početka igrali hrabro. U prvom poluvremenu su bili agresivni u odbrani, na golu je briljirao Dejan Milosavljev, opasno su pretili sa krila, naročito Vorkapić, Pešmalbek je bio siguran na crti, ali su u prelomnim trenucima gubili korak sa „pancerima“. „Orlovi“ su u prvih 20 minuta uporno disali za vratom favoritu. Igrali su gol za gol, stizali su i minus dva (5:7), ali ne i kada se rival odlepio na plus tri (8:11). Uspevali su izabranici Raula Gonzalesa da primaknu na minus jedan (12:13), ali su zbog grešaka poluvreme završili na minus četiri – 13:17.
Zato su eksplodirali u nastavku, začarali su gol, rastrčali se po terenu, bili neuhvatljivi i neumoljivi. Selektor Gonzales je iznenadio Nemce sa Damjanovićem, ali veoma nadahnuti bili i ostali, naročito Stefan Dodić i Uroš Kojadinović, koji je u finišu bio nerešiva enigma za Nemce i postigao nekoliko važnih golova.
Burno se slavilo i u svlačionici Srbije, ali kako je rekao kapiten Mijajlo Marsenić od danas misle samo na Austriju.
-Nema euforije, nismo završili posao. Kao kapiten neću dozvoliti da se slavi previše, već ćemo se maksimalno skoncetrisati na Austrijance.
SRBIJA - NEMAČKA 30:27 (13:17)
DVORANA u Herningu. Gledalaca: 12.000. Sudije: Biro i Kiš (Nemačka). Isključenja: Srbija 6, Nemačka 4 minuta. Sedmerci: Srbija 4 (3), Nemačka 4 (2).
SRBIJA: Cupara, Vorkapić 6, Jevtić, Borzaš, Kojadinović 6 , Nemanja Ilić 2 (1), Vanja Ilić 3 (2), Damjanović, Kukić 2, Mitrović, Tasić, Dodić 4, Đukić 1, Pešmalbek 5, Marsenić 1, Milosavljev (12 odbrana).
NEMAČKA: Špet (7 odbrana), Gola 1, Slurof 6, Hesler, Knor 5, Cerbe 4 (2), Koster 2, Uščins 6, Kesler, Semper 3, Demke, Martens, Fišer, Grgić, Kohlbaher, Volf (4 odbrane).
