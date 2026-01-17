ITALIJE SE MUČILA, ALI POBEDILA: "Azuri" teže nego što se očekivalo savladali Gruziju na Evropskom prvenstvu u vaterpolu
VATERPOLO reprezentacija Italije pobedila je danas selekciju Gruzije rezultatom 16:14 (2:2, 6:4, 6:4, 2:4) u meču 1. kola grupe F Evropskog prvenstva u Beogradu.
Najefikasniji kod "azura" bio je Lorenco Bruni sa pet golova, dok je Mateo Joki Grata zabeležio tri pogotka. U poraženoj selekciji istakli su se Valiko Dadvani i Stefan Pješivac sa po tri postignuta gola.
Vaterpolisti Grčke i Turske sastaće se večeras od 18 časova u prvom kolu grupe F, dok je od 20.30 sati igrati Hrvatska i Rumunija.
Italija ima devet bodova u grupi F, Grčka šest, Hrvatska i Rumunija po tri, dok su Turska i Gruzija bez bodova.
UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu
UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.
