RUS POBEDNIK ŠAHOVSKOG MEMORIJALA U PARAĆINU: Ravnopravnu bitku vodili Branković i Cvetanović

Зорана Рашић
Zorana Rašić

17. 01. 2026. u 12:41

BRZOPOTEZNI turnir „Memorijal Aleksandar Aca Stojanović“ održan je juče u Paraćinu u okviru Zimskog šahovskog festivala, uz učešće 54 igrača iz deset šahovskih federacija.

Foto: Fejsbuk/Saša Jevtić

Čak trojica igrača imali su po 8,5 poena i rezultatski su podelili prvo mesto, ali su dodatni kriterijumi doneli pobedu FM Juriju Khodku, Rusu koji živi u Srbiji. Drugo mesto zauzeo je IM Dejan Branković, a treće CM Uroš Cvetanović.

Ovaj memorijalni turnir se godinama organizuje u znak sećanja na Aleksandra Stojanovića, Paraćinca koji je postigao mnogo na polju nauke, a uz  to je i šah igrao jako dobro. Na turniru je odigrano 11 kola sa tempom igre od 3 minuta + 2 sekunde po potezu.

Osim osam najboljih takmičara koji su dobili redovne nagrade, organizator OŠK "Paraćin" je podelio i specijalne nagrade.  Kao najbolje plasirana šahistkinja nagrađena je Philine Hygelmann (Nemačka), najbolje plasirani veteran bio je Zoran Micanović, dok je nagradu za najboljeg mladog igrača dobio Aleksandar Tsolov iz Bugarske.

Uručena je i nagrada za najlepšu partiju turnira po izboru IM Mladena Milenkovića, a to je bio meč između Vladana Ilića i Uroša Cvetanovića u desetom kolu.

