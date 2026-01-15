Ostali sportovi

UBEDLJIVO DO ČETVRTFINALA: Odbojkašice Crvene zvezde protiv Panatinaikosa u Kupu izazivača

Танјуг

15. 01. 2026. u 19:15

ODBOJKAŠICE Crvene zvezde plasirale su se u četvrtfinale Kupa izazivača 2026. pošto su i u revanšu osmine večeras u Beogradu pobedile danski Holte sa 3:0 (25:11, 25:20, 25:19)

FOTO: OSS

Crveno-bele su bile ubedljive i nijednog momenta se nije dovodilo u pitanje da li će trijumfovati na ovom susretu koji je trajao 69 minuta.

U prvom meču, odigranom u Danskoj, ekipa iz Beograd je slavila sa 3:1, a večeras je bila još sigurnija i ubedljivija.

Podsetimo, Crvena zvezda će u četvrtfinalu Kupa izazivača igrati protiv grčkog Panatinaikosa.

