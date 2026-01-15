UBEDLJIVO DO ČETVRTFINALA: Odbojkašice Crvene zvezde protiv Panatinaikosa u Kupu izazivača
ODBOJKAŠICE Crvene zvezde plasirale su se u četvrtfinale Kupa izazivača 2026. pošto su i u revanšu osmine večeras u Beogradu pobedile danski Holte sa 3:0 (25:11, 25:20, 25:19)
Crveno-bele su bile ubedljive i nijednog momenta se nije dovodilo u pitanje da li će trijumfovati na ovom susretu koji je trajao 69 minuta.
U prvom meču, odigranom u Danskoj, ekipa iz Beograd je slavila sa 3:1, a večeras je bila još sigurnija i ubedljivija.
Podsetimo, Crvena zvezda će u četvrtfinalu Kupa izazivača igrati protiv grčkog Panatinaikosa.
