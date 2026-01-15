ODMIČE ZIMSKI ŠAHOVSKI FESTIVAL U PARAĆINU: Glavni turnir u finišu, sutra brzopotezni turnir

ŠAHOVSKO nadmetanje u Paraćinu pod nazivom „Zimski šahovski festival“ zahuktalo se u kompleksu „Prestiža“, a glavni međunarodni open turnir u dve kategorije, A i B, ušao je u završnicu.

Foto: Fejsbuk/Saša Jevtić

Kako je obelodanio glavni sudija Saša Jevtić, FM Sulejman Suljović iz Novog Pazara igra kao u najboljim danima, a nakon pet odigranih kola, bio je u vođstvu sa 4,5 poena. Sa po 4 poena za njim u stopu su ga pratili nakon ovog kola Dalibor Radisavljević i Veljko Šćekić, pa verovatno među njima treba tražiti i pobednika turnira.

Na B turniru maksimalni učinak nakon pet kola imala je gošća iz Turske Seray Karatiken, dok joj je „za petama“ Jovan Mijajlović iz Ćuprije.

Foto: Fejsbuk/Saša Jevtić FM Sulejman Suljović

U petak, 16. januara od 10 sati igra se prvi od dva prateća turnira, „Memorijal Aleksandar Aca Stojanović“, sa očekivanim nagradnim fondom od 60.000 dinara.

Druga prateća manifestacija, Otvoreni rapid turnir „Prestiž 2026“ na programu je u subotu takođe od 10 sati, sa nagradnim fondom od 100.000 dinara.