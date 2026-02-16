ŠOK! Kamerun Pejn napustio Partizan

Veliko iznenađenje iz tabora Partizan – Kameron Pejn odlazi iz kluba i vraća se u Sjedinjene Američke Države.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Pejn će ponovo zaigrati u NBA ligi, u dresu Filadelfije.

On je propustio poslednje tri utakmice Partizana u Evroligi i ABA ligi zbog povrede, a na kraju će se ispostaviti da mu je nastup protiv Panatinaikosa bio ujedno i oproštajni od crno-belog dresa.

Partizan bi od ovog transfera trebao da zaradi 1.750.000 dolara, što je najveći izlazni transfer u istoriji kluba u 21. veku.

