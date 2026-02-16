Košarka

ŠOK! Kamerun Pejn napustio Partizan

Filip Milošević

16. 02. 2026. u 12:20

Veliko iznenađenje iz tabora Partizan – Kameron Pejn odlazi iz kluba i vraća se u Sjedinjene Američke Države.

ШОК! Камерун Пејн напустио Партизан

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Pejn će ponovo zaigrati u NBA ligi, u dresu Filadelfije.

On je propustio poslednje tri utakmice Partizana u Evroligi i ABA ligi zbog povrede, a na kraju će se ispostaviti da mu je nastup protiv Panatinaikosa bio ujedno i oproštajni od crno-belog dresa.

Partizan bi od ovog transfera trebao da zaradi 1.750.000 dolara, što je najveći izlazni transfer u istoriji kluba u 21. veku.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba tima sveta sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)
Košarka

0 6

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)

"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.

16. 02. 2026. u 01:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)

NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)