ŠOK! Kamerun Pejn napustio Partizan
Veliko iznenađenje iz tabora Partizan – Kameron Pejn odlazi iz kluba i vraća se u Sjedinjene Američke Države.
Pejn će ponovo zaigrati u NBA ligi, u dresu Filadelfije.
On je propustio poslednje tri utakmice Partizana u Evroligi i ABA ligi zbog povrede, a na kraju će se ispostaviti da mu je nastup protiv Panatinaikosa bio ujedno i oproštajni od crno-belog dresa.
Partizan bi od ovog transfera trebao da zaradi 1.750.000 dolara, što je najveći izlazni transfer u istoriji kluba u 21. veku.
