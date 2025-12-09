Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom su Ruse nervirale zbog sankcija, ali poslednje su - prilično neverovatne.

Jer, ne dešava se baš često da ruski državni organi podrže one koji su ih (kada se iz ruske perspektive posmatra) maltretirali. A upravo to se događa ovih dana, i to zbog nečega što i porodica Tramp podržava.

Naime, Las Vegas će u maju 2026. godine (od 21. do 24. 05.) biti domaćin prvih "Igara na steroidima"– svojevrsne alternative Olimpijskim igrama, u kojoj će sportisti nesmetano moći da uzimaju doping.

Da nije reč ni o kakvoj šali, svedoče i reči Arona D'Souze, osnivača tih "Poboljšanih igara" (engl. Enhanced Games), koji tvrdi da se i porodica američkog predsednika Donalda Trampa nalazi među onima koji pomažu organizaciju, dok strani mediji dodaju da je u celu priču uključeno nekoliko milijardera.

Za sada je poznato da će među disciplinama biti plivanje na 50 i 100 metara slobodno i "delfin" stilom, zatim sprinterske, atletske trke na 100 metara, kao i na 110 sa preponama, te dizanje tegova. Ali, spisak nije konačan...

A Rusiju je danas šokirala vest da su Amerikanci uvrstili i jednog čuvenog Rusa u doping-takmičare, i da će u njegovu čast čak i da se izvodi ruska himna u SAD (za razliku od stotina "normalnih" sportskih borilišta, gde je to zabranjeno).

U pitanju je plivač Jevgenij Somov, koji će se takmičiti na "Igrama na steroidima" se pod nacionalnom zastavom i himnom. Njemu, i drugim takmičarima, "biće dozvoljeno da koriste lekove za poboljšanje performansi i to pod medicinskim nadzorom", piše ruski portal "Meš" dodajući:

"Ideja je jednostavna: umesto kažnjavanja sportista zbog upotrebe zabranjenih supstanci, njihova upotreba treba da bude standardizovana i proučavana u medicinski nadgledanom okruženju".

Prema veb stranici pomenutih Igara, pobednici svake discipline dobiće čak po 250 hiljada dolara, a ako uspeju da obore svetski rekord, dobiće bonus – pominje se čak i milion dolara.

A da su najbolji rezultati svih vremena i te kako ugroženi, svedoči i čnjenica da su tokom promocije ovih "Igara na steroidima", organizatori održali probna takmičenja (na kojima je bio dozvoljen doping) i tada je već palo nekoliko svetskih rekorda.

Rusija besna!

Ruska antidoping agencija (RUSADA) je saopštila da takva takmičenja predstavljaju direktnu pretnju po zdravlje sportista i nanose nepopravljivu štetu ugledu sporta.

"RUSADA izražava duboku zabrinutost zbog najave održavanja Pojačanih igara (tzv. 'Olimpijada na steroidima') sledeće godine", navodi se u u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu agencije.

Ona je saopštila da u potpunosti podržava stav Svetske antidoping agencije VADA, koja je ranije osudila ovaj turnir. A upravo je VADA ta koja je "izdejtvovala" brojne sportske sankcije Rusiji zbog, kako se tvrdilo, "afere u kojoj je dokazano mešanje ruske države u prikrivanje pojedinih dopingovanih sportista" (neki su to nazivali ne "pojedinih sportista", već "sistemsko prikrivanje dopingovanja na državnom nivou").

Sada, Ruska antidoping agencija stoji rame uz rame sa Svetskom:

- Učešće u takvim događajima je nespojivo sa principima čistog sporta. Sportisti koji su izabrali put svesnog dopinga ne samo da ugrožavaju svoje zdravlje i ugled, već i daju opasan primer mladim ljudima, potkopavajući napore sportskih organizacija i vlada usmerene na odgajanje zdrave generacije okrenute fer takmičenjima, disciplini i poštovanju prema sebi i drugima - navodi se u saopštenju RUSADA.

Agencija je pozvala sve zainteresovane strane da osude takve događaje i udruže napore kako bi sprečile institucionalizaciju dopinga pod bilo kojim izgovorom i zaštitile osnovne vrednosti sporta.

Šok vesti: Tužba od 800 miliona dolara protiv onih koji se protive steroidnoj Olimpijadi!

Dana 29. avgusta 2025, ruska novinska agencija RIA Novosti saopštila je sledeće:



"Organizatori Igara na steroidima podneli su tužbu od 800 miliona dolara protiv VADA (Svetske anti-doping agencije).

Među optuženima su i Međunarodna federacija za vodene sportove i Ameirčko plivanje (Plivački savez SAD). Optuženi su za 'nezakonitu kampanju za ometanje takmičenja'.

- Optuženi su decenijama dominirali svetom sporta, a njihovi pokušaji da suzbiju Igre na steroidima samo su poslednji korak u njihovoj kampanji za eliminisanje svih potencijalnih takmičar - navodi se u saopštenju", a prenosi pomeuta novinska agencija.



Ko će se takmičiti na prvoj „steroidnoj Olimpijadi“?

D’Souza obećava učešće stotinak sportista, a imena prva četvorice su najpre poznata.

Sve su plivači: u pitanju su pobednik Olimpijskih igara u Londonu i Riju, Australijanac Džejms Magnusen, osvajač medalje sa Evropskog prvenstva, Bugarin Josif Miladinov, svetski rekorder u disciplini 50 metara delfin, pobednik Univerzijade 2013. u Kazanju, Ukrajinac Andrej Govorov, a takođe i Grk bugarskog porekla Kristijan Golomejev. Inače, potonji je već postao vlasnik bonusa od milion dolara: posle dvonedeljnog kursa obuke, plivao je disciplinu kraul na 50 metara dve stotinke sekunde brže od svetskog rekorda Brazilca Sezara Sijela (20,91).



A šta vi kažete o svemu?

