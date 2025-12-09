Ostali sportovi

UKRAJINCI GOSTI KARAĐORĐA: U Topoli će se sutra i u četvrtak odigrati oba meča 16-finala Kupa izazivača za odbojkaše

Slobodan Krstović

09. 12. 2025. u 11:06

ODBOJKAŠI Karađorđa i ukrajinskog Horodoka odigraće sutra i u četvrtak (oba meča od 18.00) u Topoli utakmice 16-finala Kupa izazivača. Pobednik tog duela u osminifinala igraće sa boljim iz dvomeča Pafijanos (Miloš Krsteski) - PAOK (Uroš Kovačević).

УКРАЈИНЦИ ГОСТИ КАРАЂОРЂА: У Тополи ће се сутра и у четвртак одиграти оба меча 16-финала Купа изазивача за одбојкаше

Foto: Ilustracija

Crvena zvezda će u četvrtak (18.00) u Zagrebu odmeriti snage sa ekipom Mladost. Revanš je 6. januara u Beogradu. Uspešniji tim u osminifinala igrače sa Štipom ili Milanom Nemanje Mašulovića.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
Ostali sportovi

0 0

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova

U Sportskoj hali u Vranju svečano je održan Mali sajam sporta. Devetu ovogodišnju manifestaciju organizuje Ministarstvo sporta, Sportski savez Srbije i Savez za sport grada Vranja. Ovoga puta učestvovalo je 37 klubova sa teritorije grada Vranja, preko 1500 osnovaca i oko 100 predškolaca.

10. 12. 2025. u 15:48

Politika
Tenis
Fudbal
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)

Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)