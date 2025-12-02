MEČ ODLUKE ZA ŠUMADINCE: Vaterpolisti Radničkog moraju u Ligi šampiona da pobede Mladost

ŠUMADINCI nemaju izbora. Vaterpolisti Radničkog danas (20.30) u petom kolu grupe A Lige šampiona moraju da pobede zagrebačku Mladost ukoliko žele da ostanu u trci za plasman u Top 8 fazu. Poraz znači selidbu u Evrokup.

Andrija Prlainović / Foto M. Vukadinović

- Ovo je izuzetno bitna utakmica za nas. Znali smo još pre tri-četiri nedelje da će ona krojiti sudbinu u daljem toku Lige šampiona. Nažalost, dolazi u trenutku kada nismo napravili rezultat kom smo se nadali u Kupu Srbije, ali mislim da će nas taj neuspeh dodatno ujediniti i doprineti da protiv Mladosti budemo pravi, kao što smo to bili u nekoliko utakmica pre Kupa. Nadam se da ćemo polusezonu završiti pobedom - rekao je streg Radničkog Uroš Stevanović.

Za razliku od Kragujevčana koje u polufinalu Kupa Srbije zaustavio Novi Beograd, Zagrepčani su osvojili Kup Hrvatske pobedom nad splitskim Jadranom.

-Naša grupa je najjača u Ligi šampiona, tri tima su pre početka sezone zacrtala prolazak, a potom vrlo verovatno i "fajnal-for". Nažalost, jedan će završiti takmičenje već u ovoj grupi. Mladost mora da se pobedi, a sve ostalo što se dešavalo u ovoj polusezoni sada je manje važno. Bitno je da budemo pravi, da odigramo kao protiv Olimpijakosa, možda još malo i bolje i onda možemo do pobede koja nas ostavlja u životu za plasman u četvrtfinalnu grupu - naglasio je kapiten Radničkog Andrija Prlainović.

U prvom meču u Zagrebu Radnički je pao u finišu 15:17. Duško Pijetlović je svestan da ih očekuje veoma težak posao:

- Potrebno je da se skupimo kao ekipa i odigramo ono što najbolje znamo, bez nekih dodatnih tenzija koje svi mi imamo. Mislim da i te kako imamo kvaliteta da pobedimo Mladost kod kuće i drugi deo sezone dočekamo nešto mirniji i sa boljom energijom.

Grupa A

PETO kolo grupe A Lige šampiona, danas: Radnički - Mladost (20.30), Olimpijakos - Vašaš (20.30).

TABELA: Olimpijakos 9, Mladost 9, Radnički 6, Vašaš 0.