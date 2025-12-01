Ostali sportovi

RUKOMETAŠICE NASTAVLJAJU BORBU: Evo kad Srbija igra mečeve druge faze na Svetskom prvenstvu

Časlav Vuković

01. 12. 2025. u 17:26

RUKOMETAŠICE Srbije izborile su plasman u drugu fazu Svetskog prvenstva, a sad je poznato kad će igrati mečeve u ovom delu takmičenja.

FOTO: Tanjug/AP/Marijan Murat

Izabranice Hozea Ignasija Pradea će za protivnice imati Španiju, Farska Ostva i Crnu Goru. Prvi rival im je "furija" u utorak od 15.30.

Naredni meč Srbija igra u četvrtak u isto vreme sa Farskim Ostrvima, dok je duel sa Crnom Gorom zakazan za subotu (17).

Podsetimo, u novoformiranoj grupi 2 jedino je Nemačke prenela četiri boda, a po dva Španija, Crna Gora, Farska Ostrva i Srbija. Bez bodova je jedino Island.

