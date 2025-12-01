BOD VODI U TOP 16: Rukometaši Partizana protiv Kadetena igraju odlučujući meč u Ligi Evrope

ISTORIJA se piše u Šafnauzenu. Rukometaši Partizana sutra (20.45) u poslednjem kolu grupe H Lige Evrope izlaze na megdan Kadetenu odlučni da izbore makar remi, koji bi ih sigurno odveo u Top 16. Crno-beli su lideri grupe, u kojoj i Švajcarci, igrači Nekse i Ademar Leona mogu u drugu rundu.

Foto: Profimedia

Ukoliko Kadeten bude bolji, crno-beli ne smeju da izgube sa više od dva gola razlike, jer su u prvom meču na Banjici slavili sa 29:26. U tom slučaju važno je da u Našicama pobede Nekse ili Ademar Leon, jer ako na kraju sve ekipe bude imale šest bodova, onda su crno-beli najslabiji zbog gol razlike.

Beograđani će u Šafhauzenu imati i podršku najvernijih navijača, a pre par dana su na društvenim mrežama objavili da je jedan sektor za gostujuće navijače rasprodat.

- Što se evropskog puta tiče pamtiće nas po rezultatu u Šafhauzenu. Postoji kulminacija umora, problema, ali pred nama je cilj koji možemo da dohvatimo mnogo važniji od svega i mislim da ćemo sve te izazove i probleme uspeti da prevaziđemo, da ćemo naći dodatnu snagu i u podršci koju očekujemo ovde - ističe za sajt Partizana strateg Đorđe Ćirković.

Kormilar crno-belih i te kako je svestan snage švajcarskog prvaka:

- Treba izboriti pozitivan rezultat protiv ekipe koja je izuzetno kvalitetna, organizovana, dobro vođena. Postoji četiri, pet pojedinaca koji bi sa ovakvim učinkom igrali u Ligi šampiona. Ne možemo dobiti takvu ekipu nekom osrednjom partijom, potrebno je da učinak sedam, osam igrača bude na 90,100 posto da bismo se nadali nekom uspehu. Lično mislim kada dođu ovakve utakmice da um postavlja granice.Ako je um spreman da uradi sve što poželite, onda ćete to i uraditi, pod uslovom da verujete u uspeh 100 odsto. To je ključ utakmice.

Grupa H

POSLEDNjE kolo grupe H Lige Evrope, sutra: Kadeten - Partizan (20.45), Nekse - Ademar Leon (20.45).

TABELA: Partizan 6, Nekse 5, Ademar Leon 5, Kadeten 4 boda.