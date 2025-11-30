Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da nastavi niz pobeda na prvenstvu sveta, a rukometašice jednog od domaćina za to su se pobrinule: Nemačka ne samo da je pobedila Srbiju, a konačan rezultat je glasio 20:31, već je naš državni tim, u jednom vrlo nervoznom nastupu, izgubio i iskusnu Sanju Radosavljević, izneta je potom sa terena i Dunja Tabak, a pritom su mu i "trajno" isključena Jovana Skrobić, dok je Dragana Cvijović dobila "dvostruko isključenje" zbog svog besa. Ipak, ima i dobrih vesti za Srpkinje, a tiču se druge runde šampionata planete...

Screenshot: RTS / Tanjug - AP

Danske sudije Mads Hansen i Jesper Madsen nisu naivne u svetu rukometa, ali su postavile takav kriterijum u Areni u Štutgartu da su se Srpkinje isuviše dugo "tražile", usled brojnih faulova u napadu (četiri za uvodnih 12 minuta), isključenja (četiri puta po dva minuta za 15 minuta igre). A kad su se izaranice selektora Hozea Ignacija Pradesa Ponsa "našle" - već je bilo kasno.

Iz dva, tri razloga.

Najpre, Antje Dol, 37-godišnje krilo Nemačke, držala je čas iz igranja rukometa na levoj strani terena, postigavši sedam golova iz sedam prvih šuteva.

Potom je Cvijićevoj puko film zbog dosuđenih ofanzivnih prekršaja, pa je njena ljutnja Dance naterala da je isključe, da bi joj odmah dodali još dva minuta jer bes nije prestajao.

A onda je isključena i Jovana Skrobić do kraja meča, pa se zatim prilikom povratka u odbranu povredila Radosavljevićeva i... Kola koja su već velikom brzinom išla nizbrdo, tamo su krenula nezaustavljivo.

Određene promene (posle početnih pokušaja da se minutom predaha "stane na loptu", pristupio je Prades Pons i izmenama) jesu donekle popravile utisak pred kraj poluvremena, ali povratak na teren posle obaveznog predaha nije doneo ništa dovoljno dobro da bi se čudo dogodilo u Štutgartu.

Jer, čak i veći broj "drugopozivki" u nemačkoj selekciji nije oborio kvalitet igre domaćeg tima, pa je i po sedam minuta trebalo da se čeka na gol Srbije...

Na kraju, uz rezultat takav kakav je bio, Srbija prenosi u drugu fazu dva boda, a u 400 kilometara udaljenom Dortmundu u novoj grupi situacija zapravo i nije tako loša: Nemice jedine imaju četiri boda, a po dva su "donele" Srpskinje, Crna Gora, Farska Ostrva, Španija i Island.

KRAJ! Srbija - Nemačka 20:31

60' - Sedmerac je u poslednjoj sekundi izvela Aleksandra Vukajlović i promašila ceo gol.

58' - Do ovog trenutka, 20 puta su Srpkinje izgubile loptu na utakmici sa Nemačkom. Dalji komentar toga nije potreban.

57' - Aleksandra Vukajlović daje gol, a onda se nervira naš selektor Prades, jer je ostavljena ogromna rupa u odbrani Srbije, što rivalke koriste za 19:30

56' - Emislija Lazić daje gol za prilazak na -10, ali odmah Aleksija Hauf uzvraća, i to s levog krila, odakle je Antje Dol dala onih sedam golova iz sedam svojih prvih šuteva.

54' - U utorak će, najverovatnije, Srbija igrati 1. meč druge faze protiv Španije, koja vodi sa šest razlike protiv Crne Gore (Crnogorkama poraz do četiri razlike odgovara da zadrže prvo mesto u svojoj grupi. A Srbiji to ne bi odgovaralo, jer bi selekcija iz komšiluka tada prenela više bodova od Srbije u drugu fazu, četiri (Srbija prenosi dva). No, o kalkulacijama - nešto kasnije).

52' - Aleksandra Vukajlović je isključena, a Jovana Risović svojom petom odbranom na meču sprečava suparnice da prvi put na meču odu na +12, i to iz sedmerca

51' - Taman priđu naše, Nemice pojačaju ritam. U poslednja tri minuta - serija 3:0 za njih - 27:16 vode.

48' - Dunja Tabak je druga naša igračica koja je izneta sa terena na ovom meču. Neverovatno šta se sve dešava...

Screenshot: RTS

47' - Novi peh! Tabakova je dobila lakat u lice prilikom nemačkog prodora (i dosuđenog sedmerca za domaćine)

46' - Dragana Cvijić probija odbranu Nemica, prebacuje loptu iz desne u levu ruku i levicom matira golmana, 5/5 šut, za prilazak na 16:24

46' - Tabakova je dobila udarac u lice, a Nina Engel je zbog toga isključena

45' - Nestvarno. Nemačka vodi sa devet razlike, njen golman (Filter) baca se požrtvovano na rub šesterca i izbacuje loptu u gol-aut, ne bi li sprečila Srbiju da dođe do šanse da da gol. Tajmaut...

45' - 71-47 je odnos u procentima kada se radi o realizaciji šuta. Naravno, u korist Nemačke.

43' - Jovana Risović ne uspeva da zaustavi šut rivalki (vratila se na gol Srbije), a na drugoj strani Dragana Cvijić daje svoj četvrti pogodak - 15:24.

Detalj sa meča Srbija - Nemačka na Svetskom prvenstvu za rukometašice / FOTO: Tanjug/AP

41' - Posle duže vremena, "gol za gol" napadi, a 14. za Srbiju (svoj drugi) daje Saa Garović - 14:22.

38' - Drugi gol Jovane Jovović, sada s leve strane, uz dobar blok Cvijićeve, koja je olakšala taj pogodak - 21:12 gubi Srbija.

37' - Srbija bez gola u drugom poluvremenu sve do ovog časa (Katarina Krpež-Slezak, 1. gol, a tek drugi njen dodir s loptom na ovom meču?!) i to sa igračicom više, jer je Anika Lot iskuljčenja. No, Ksenija Smits, sa saigračicom manje, daje gol za Nemačku.

36' - Gordana Petković četvrti put zaustavlja šut Nemica, sada iz kontre. A Srpkinje, kada i šutnu, kao malopre, to bude u pravo u golmana. No, sada nisu naše ni stigle da šutnu, izugubile su (opet) loptu, a Lotova daje gol za 10:20. Novi selektor Srbije Hoze Ignacio Prades Pons traži tajmaut...

35' - Od poslednjih deset napada na ovom meču, Nemice su realizovale dva, Srbija nijedan.

33' - Prečka. Ne ide Srpkinjama, pa ne ide... Osam razlike ostaje samo na kratko, jer Loftova daje gol prodorom kroz sredinu terena

32' - Greše naše u napadu, čak 14. kiks na ovoj utakmici. Rivalke to ne koriste, srećom.

31' - Nemice su se odbranile od prvog srpskog napada u nastavku, a onda Fogelova s levog beka pogađa dalji donji ugao gola - 10:18

Kraj poluvremena, Srpkinje gube sa 10:17 posle daleko bolje igre rivalki, čudnog sudijskog kriterijuma danskih arbitara, ali i isključenja najbolje igračice s prošlog meča, Jovane Skrobić, kao i povrede Sanje Radosavljević koju saigračice nose...

Screenshot: RTS

30' - Taman su naše dobro odigrale odbranu, no dugo dodavanje nije iznedrilo upešnu kontru. Ali, evo nove, Jovana Jovović krade loptu i daje gol za 10:17 pred sam kraj uvodnog dela meča.

29' - Gol daje Dragana Cvijić, koja šutira 3/3 na ovmo meču - 9:17.

28' - Neverovatno. Lopta je pogodila nemačku stativu, pa prečku, pa stativu nakon što je sa desne strane šutirala Anđela Janušević...

27' - Daje gol Dragana Cvijić, ali daju odmah i suparnice, sa igračem više - 8:17

26' - Novo, četvrto isključenje za Srbiju. Nemice će kompletirati svoje redove i biti brojnije u skoro puna dva minuta. Srbija igra bez golmana dok je u napadu. U igru se vraća Dragana Cvijić, koja je prilično besna otkako je isključena "dvaput odjednom"

24' - Stativa spasava nemačku selekciju... Tri uzastopna dobra šuta Srbije za malo nisu pogodila metu. Srećom, greške sada naše suparnice, pa Emilija Lazić daje gol sa srpskog deveterca - 16:7 vodi Nemačka

23' - Greše sada naše u napadu (nažalost, nije ništa novo na ovom meču), ali greše konačno i domaće igračice. Deset razlika za njih, koje su u seriji od 5:0. Ali su i brojčano slabije, isključena je Von Pereira.

21' - Nemačka sa igračicom više daje jedan gol (Majnhovova), pa u kontri nestvarna Dol - još jedan - 6:16. Kakav raspad sistema... Antje Dol, 37-godišnje levo krilo, šutira 7/7 na ovom meča. A onda (konačno!) jedan šut promašuje. Tačnije, Gordana Petković, koja je odmenila Risovićevu, brani njen šut.

20' - Da li je moguće? Zbog "nesportskog poteza" isključena je jedna od našiih najboljih rukometašica, Jovana Skrobić. Odlazi sa terena i krsti se...

Jovana Skrobić posle isključenja na meču Srbija - Nemačka na prvenstvu sveta / Screenshot: RTS

19' - Sanja Radosavljević se povredila dok se vraćala u odbranu! Saigračica i jedna suparnica je iznose sa terena. Nastavljaju se loši momenti za srpsku reprezentaciju...

Sanja Radosavljević posle povrede na utakmici Srbija - Nemačka na Svetskom prvenstvu / Screenshot: RTS

18' - Brzi odgovor Nemica: posle gola koleginice, Lojterova sa distance pogađa za 13:6 u korist domaćina šampionata. Srbija već četvrti minut igra brojčano slabija (dok je u napadu, gol nam je prazan). Devet izgubljenih lopti Srbije, triput manje Nemica

16' - Odbrana, pa novi gol Vukajlovićeve, sa igračem manje - 6:11!

15' - Sa igračicom manje, uz novog srednjeg beka, Aleksandru Vukajlović, Srbija daje gol.

14' - Tzv. "duplo isključenje" za iskusnu Draganu Cvijić! Naš pivot dobija takvu kaznu zbog reakcije na nedosuđeni faul nad njom, pa onda i dodatnog besa...

Dragana Cvijić ljuta posle isključenja na utakmici Srbija - Nemačka / Screenshot: RTS

13' - Skrobićeva daje gol, konačno se i brojka pored imena Srbije "promenila" na semaforu - 4:10. Ali, pod prečku daje gol Lojterova sa mesta desnog beka Namčke - opet sedam razlike...

12' - Garovićeva nije realizovala šut posle prodora, a onda nova brza akcija rivalki i (ko drugi?) novi gol Antje Dol s levog krila, a za 20-ak sekundi kasnije još jedan pogodak Nemica, i to najsporija igračica na terenu, Lojterova, u kontri pogađa - serija 7:1 za nepunih sedam minuta, semafor pokazuje 3:10.

11' - Naše pokušavaju dodavanje iza leđa, a ne samo da gube loptu, već Emili Fogel iako faulirana na drugoj strani terena - daje gol za 3:8.

10' - Sara Garović daje gol iz teške pozicije, no Dolova iznova koristi napad po levom krilu - 3:7. Nestvarna igra 37-godišnje rukometašice

10' - Tajmaut Srbije jer je Antje Dol dala i četvrti gol, ovoga puta posle nove odlične odbrane Nemica i polu-kontre koja je završena dobrom akcijom na levom krilu.

8' - Lako su Nemice stvorile višak na desnom krilu, dale gol, a Sanja Radosavljević grubim prekršajem - "zaradila" isključenje. Naše nisu iskoristile napad bez golmana, a onda su domaće igračice brzopleto htele da daju gol, pa ni one nisu uspele.

7' - Kontra nemačke selekcije je bez mislosti - iskusna Dolova daje svoj treći pogodak - 2:4.

Screenshot: RTS

6' - Prekinut je meč jer se pocepela linija kojom je obeležen šesterac. Brzo će to biti popravljeno.

6' - Treća odbrana Jovane Risović, a to onda Dragana Cvijić koristi izvrsnu asistenciju da (akrobatski) prihvati loptu i smanji zaostatak Srbije na 2:3.

5' - Šteta, Sanja Radosavljević ne uzvraća udarac, sa levog krila pogađa prečku, ostaje 1:3

5' - Atnije Gol i dalje bez promašaja na ovom šampionatu sveta, opet daje gol s levog krila - 1:3.

4' - Fogelova pogađa mrežu Srbije, 1:2, a naše drugi put u nizu brzo greše.

3' - Jovana Risović brani šut rivalki, ali onda naše brzo gube loptu, šteta...

2' - Gol za Srbiju! Skrobić daje pogodak sa mesta levog beka, ali sa levog krila Nemačke stiže odgovor, 37-godišnje Dolove - 1:1

1' - Odlična odbrana Risovićeve posle šuta domaćih sa devet metara.

1' - Meč je počeo! Nemačka je u napadu



17.59 - U prvom meču trećeg kola grupe C, od 15.30 sastale su se rukometašice Islanda i Urugvaja, a Islanđanke su trijumfovale sa 33:19.

17.57 - U toku je intoniranje himni, nemačka se, naravno, zahvaljujući štutgartskoj publici, glasno čula, ali iz srca pevaju sve naše reprezentativke "Bože pravde"

17.50 - Počelo je predstavljanje učesnica ovog rukometnog megdana

Uoči meča



Srbija živi svoj rukometni san - je u prvom kolu je, u Štugartu, pobedila Urugvaj sa 31:19, dok je u drugom kolu bila bolja od Islanda (27:26). Rukometašice Nemačke su u prvoj rundi nadigrale Island sa 32:25, a potom su u drugom kolu savladale Urugvaj sa 32:18.



Rukometašice Srbije i Nemačke su obezbedile plasman u narednu fazu takmičenja na šampionat planete, ali njihov duel jeste važan, zbog bod(ov)a koji se prenose u drugu rundu.



"Nemica immaju veći pritisak od nas, to je sigurno. Treba da uđemo u utkakmicu mirne glave i da ponovimo 45 minuta igre iz meča sa Islandom. Verujem da možemo da iznenadimo, samo da budemo borbene, uz jaku odbranu i naše golmane možemo dobro da igramo. Moramo da se vraćamo nazad jer i one mnogo trče i znaj usve da kazne. Nemamo šta da izgubimo, osvojili smo dva boda koja su bila najbitnija, tako da možemo mirne glave dalje", izjavila je kapiten reprezentacije Srbije Katarina Krpež-Šlezak.

Plasman u glavnu fazu prvenstva izboriće po tri najbolje plasirane selekcije iz svake grupe, dok će četvrtoplasirane reprezentacije igrati u Prezident kupu. Druga faza šampionata sveta biće odigrana u Roterdamu, Dortmundu i Hertogenbošu.

Titulu na kontinentalnom šampionati brani selekcija Francuske, koja je pre dve godine u finalu Svetskog prvenstva savladala Norvešku rezultatom 31:28.





