"DELIJE" SLAVE: Zvezdan Terzić se hitno obratio zvezdaškom delu javnosti

Džudisti i džudistkinje Crvene zvezde su ponovo osvojili titulu vicešampiona Evrope i tim povodom Zvezdan Terzić, predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda im je uputio čestitku:

– Sportsko društvo Crvena zvezda upućuje iskrene čestitke Džudo klubu Crvena zvezda na osvajanju titule vicešampiona Evrope. Ovaj rezultat predstavlja još jedan dokaz kontinuiteta izuzetnih uspeha koje klub ostvaruje iz godine u godinu.

Postignuti evropski dometi jasno pokazuju da se u našem klubu radi sistematično, stručno i odgovorno, što dokazuje da je naš klub jedan od najorganizovanijih džudo kolektiva u Evropi.

Ostvareni rezultat jeste plod dugoročnog planiranja, predanog rada i upornosti sportista koji dostojno predstavljaju crveno-bele boje na najvišem nivou.

Sportsko društvo Crvena zvezda sa ponosom ističe da je ovaj uspeh deo šireg kontinuiteta vrhunskih dostignuća naših klubova na evropskoj sceni i predstavlja podsticaj za dalje domete - ističe Zvezdan Terzić.

