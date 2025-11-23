HAOS U VEGASU: Noris i Pjastri diskvalifikovani nakon trke u Nevadi
Vozači Meklarena Lando Noris i Oskar Pjastri diskvalifikovani su danas posle trke za Veliku nagradu Las Vagasa u šampionatu Formule 1 nakon što je utvrđeno da njihovi bolidi nisu u skladu sa tehničkim propisima.
Kako se navodi u saopštenju Formule 1, tehnički delegati su na pregledu posle trke utvrdili da su oba Meklarenova bolida imala zaštitne ploče koje su tanje od devet milimetara, koliko je pravilnikom propisani minimum.
Noris je trku završio na drugom mestu, dok je Pjastri bio četvrtoplasirani u Las Vegasu.
Vozač Red Bula Maks Ferstapen pobedio je u Las Vegasu, na drugom mestu je posle diskvalifikacija završio Džordž Rasel iz Mercedesa, a treći je bio njegov timski kolega Kimi Antoneli.
Noris je posle diskvalifikacije izgubio 18 bodova, ali je ostao vodeći u generalnom plasmanu sa 390, Pjastri je izgubio 12 bodova i sada ima 366, kao i trećeplasirani Ferstapen.
Meklaren ima 756 bodova u konkurenciji timova, Mercedes je drugoplasirani sa 431, a Red Bul na trećem mestu ima 391.
Još dve trke su ostale do kraja ovogodišnjeg šampionata u Formuli 1, naredna će se voziti 30. novembra u Kataru, a poslednja 7. decembra u Abu Dabiju.
