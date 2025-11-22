ČAK 142,5 KILOGRAMA ČISTE SNAGE! Maja Katanić srpski terminator, ovo niko nije očekivao (FOTO)
Nakon poverlifting takmičenja u Zaječaru Maja Katanić je obećala u razgovoru za "Novosti" da će na narednom, u Zrenjaninu letvicu podići na viši nivo. Obećano, ispunjeno.
Na "Srbija Deadlift kupu 2025" u Zrenjaninu ona je uspela da postavi impresivan rezultat. Lepa Maja je na "mrtvom dizanju" u kategoriji do 63, kg podigla čak 142,5 kilograma, što joj je donelo prvu poziciju.
Katanićeva ne krije zadovoljstvo što je trijumfovala u oštroj konkurenciji.
- Veliki uspeh. Spremala sam se naporno za takmičenje u Zrenjaninu. Bila sam motivisana da napravim korak dalje i da zabeležim dobar rezultat. Pripreme su bile intenzivne, što kroz treninge, ishranu, mentalnu pripremu i drago mi je da su na kraju dale rezultat. Neću se zaustaviti ovde, pripremaću se još jače, kako bi nastavila da pomeram granice, rekla je ona za Novosti.
