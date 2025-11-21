IGRA PREČA OD REZULTATA: Rukometašice sutra u drugom kolu turnira "Četiri nacija" u Bergenu igraju sa Španijom

BITNA je igra, a ne rezultat. Tako su govorile rukometašice uoči turnira "Četiri nacije" u Bergenu, tako su pričale i posle poraza od Mađarske (25:29). Srpkinjima je najvažnije da se što bolje uigraju za SP od 26. novembra do 14.decembra u Holandiji i Nemačkoj, tako da će im dobro doći sutrašnji (14.00) duel sa Španijom, kao i nedeljni (16.45) sa Norveškom.

FOTO: Nebojša Paraušić

- Kao što sam rekla ova utakmica i jeste bila glavna i najveća provera pred start SP. Mogle smo da vidimo gde smo i mislim da nismo daleko, jer smo igrale sasvim korektno sa Mađarskom, koja je prošle godine osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu. Dobro znamo kakve igračice imaju, a mogu da kažem da je i Mađarska nas dosta dobro shvatila jer je igrala skoro ceo meč u najjačoj postavi. Pokazale smo karakter, stigle smo da se vratimo sa minusa od šest golova. Nismo im dozvolili da rezulata održe, imale smo nekoliko šansi da dođemo na minus jedan, ali nismo iskoristile. Idemo dalje i imamo čemu da se nadamo - ističe za sajt RSS Jovana Jovović.

Poraz nije uzdrmao ni Draganu Cvijić, koja je žestoko borila protiv Mađarica.I ne krije da je rezultat u drugom planu:

- Putovale smo čitav dan, nismo se odmorile i to je razlog za slabiju kretnju. Odbrana je bila sjajna. u nekim segmetnima nisu imale rešenja, malo smo zakazale u napadu, nismo vukle kontru i polukontru kako treba. Kad se sve sabere ovo je dobar rezultat i mislim da možemo da napravimo analizu i spremimo se za Španiju.

"Četiri nacije"

PRVO kolo turnira "Četiri nacije" u Bergenu: Mađarska - Srbija 29:25, Norveška - Španija 41:19. Danas: Srbija - Španija (14.00), Norveška - Mađarska (16.45). Nedelja: Španija - Mađarska (14.00), Norveška - Srbija (16.45).

TABELA: Norveška 2, Mađarska 2, Srbija 0, Španija 0 bodova.