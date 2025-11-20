Ostali sportovi

ŠAPČANI U BUKUREŠTU: Lider Premijer Regionalne lige u četvrtom kolu grupe D Evrokupa gost Steaue

20. 11. 2025. u 12:03

VATERPOLISTI Šapca u četvrtom kolu grupe D Evropkupa (20.00) u Bukureštu igraju sa Steauom. Šapčani su u prvom kolu savladali ekipu Đorđa Filipovića sa 11:9 i nadaju se da mogu da budu bolji i u rumunskoj prestonici. Za Steauu igraju Đorđe Vučinić i Andrija Jauković.

Foto arhiva VN

U drugom meču lider grupe, Savona dočekuje Špandau (Nikola Kojić).

TABELA: Savona 9, Šabac 6, Špandau 3, Steaua 0 bodova.

