GUVERNER IZNEO SKROZ NOVI PREDLOG PUTINU: Nije mogao ni da sanja da će čuti ovakav odgovor (VIDEO)

Новости онлине

13. 11. 2025. u 15:17

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je imala i ima pune ruke posla "na sve strane". Sada je ruski predsednik Vladimir Putin dao dozvolu i za još jedan vid pomoći "učesnicima SVO", odnosno ratnim vojnim vetaranima.

Screenshot / Telegram / RiaNovosti

Evo kako je o tome javnost obavestio TASS:

"Ruski predsednik Vladimir Putin slaže se da veteranima SVO treba pružiti mogućnost da učestvuju u adaptivnim sportovima (namenjem, pored ostalih, i invalidima) u obrazovnim ustanovama.

Tokom sastanka sa Putinom, Igor Babuškin, guverner Astrahanske oblasti i predsednik nadležne komisije Državnog saveta, pomenuo je da mnogi veterani SVO žive „u udaljenim selima, u udaljenim naseljima, gde je sport dozvoljen samo u školama i na školskim stadionima“. Međutim, ta sela imaju svoje mere bezbednosti, a pristup sportskoj opremi (za one koji nisu đaci ili profesionalni sportiti, prim. prev.) nije uvek dozvoljen.

Babuškin je zatražio da se ovo pitanje reši razvojem propisa za takve sportove.

- Da, sve je to tačno i sve se mora učiniti - odgovorio je šef države na predlog. - Ali svakako moramo razmisliti o detaljima kako sve ove dobre ideje ne bi samo visile u vazduhu - naglasio je Putin.

