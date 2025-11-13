GUVERNER IZNEO SKROZ NOVI PREDLOG PUTINU: Nije mogao ni da sanja da će čuti ovakav odgovor (VIDEO)
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je imala i ima pune ruke posla "na sve strane". Sada je ruski predsednik Vladimir Putin dao dozvolu i za još jedan vid pomoći "učesnicima SVO", odnosno ratnim vojnim vetaranima.
Evo kako je o tome javnost obavestio TASS:
"Ruski predsednik Vladimir Putin slaže se da veteranima SVO treba pružiti mogućnost da učestvuju u adaptivnim sportovima (namenjem, pored ostalih, i invalidima) u obrazovnim ustanovama.
Tokom sastanka sa Putinom, Igor Babuškin, guverner Astrahanske oblasti i predsednik nadležne komisije Državnog saveta, pomenuo je da mnogi veterani SVO žive „u udaljenim selima, u udaljenim naseljima, gde je sport dozvoljen samo u školama i na školskim stadionima“. Međutim, ta sela imaju svoje mere bezbednosti, a pristup sportskoj opremi (za one koji nisu đaci ili profesionalni sportiti, prim. prev.) nije uvek dozvoljen.
Babuškin je zatražio da se ovo pitanje reši razvojem propisa za takve sportove.
- Da, sve je to tačno i sve se mora učiniti - odgovorio je šef države na predlog. - Ali svakako moramo razmisliti o detaljima kako sve ove dobre ideje ne bi samo visile u vazduhu - naglasio je Putin.
Ako vas zanima sport, ne samo ruski, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
