BEZ DAHA ZA PREOKRET: Vaterpolisti Radničkog u trećem kolu Lige šampiona izgubili od Olimpijakosa

Slobodan Krstović

12. 11. 2025. u 22:55

BEZ daha za preokret. Vaterpolisti Radničkog u finišu nisu imali dovoljno koncetracije da u trećem kolu grupe A Lige šampiona na svom bazenu spreče igrače Olimpijakosa da se raduju – 12:13 (1:3, 3:3, 6:4, 2:3). Kragujevčani sada imaju veoma težak zadatak da izbore Top 8, a iduće srede,19.novembra, u Budimpešti igraju sa Vašašom.

БЕЗ ДАХА ЗА ПРЕОКРЕТ: Ватерполисти Радничког у трећем колу Лиге шампиона изгубили од Олимпијакоса

FOTO: M. Vukadinović

Grčki šampion je bolje ušao u meč, poveo sa 2:0, kontrolisao utakmicu sve do 7:4, kada Radnički serijom 5:1 preokreće na 9:8.Međutim, u poslednjoj četvrtini Kragujevčani nisu imali snage da matiraju Atinjane, a u tragičara utakmice je izrastao Vlahopulos,koji je kod 12:12 sa peterca pogodio prečku,a potom propustio da realizuje igrača više i izbore peterce.

TABELA: Olimpijakos 9, Mladost 6, Radnički 3, Vašaš 0 bodova.

RADNIČKI -OLIMPIJAKOS 12:13

BAZEN u Kragujevcu. Gledalaca:1.000. Sudije: Švarc (Izrael) i De Jong (Holandija). Igrač više: Radnički 15 (7), Olimpijakos 12 (6). Dva igrača više: Olimpijakos 1 (0). Peterci: Radnički 3 (2), Olimpijakos 1 (1).

RADNIČKI: Filipović, Strahinja Rašović 2, Dedović 2, Ranđelović, Petar Jakšić, Pijetlović 1, Prlainović 2 (2), Ivanov, Murišić 1, Vapenski, Vlahopulos 2, Viktor Rašović, Todorovski, Dadvani.

OLIMPIJAKOS: Zerdavas, Anđal 1, Gilas 2, Genidunjas 1, Funtulis, Guvis, Zalanki 5 (1), Dimou,Alafragakis 1, Kakaris 2, Nikolaidis 1, Papanastasiju, Cocratos, Puros.

Četvrtine: 1:3, 3:3, 6:4, 2:3.

