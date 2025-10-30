SVET U ŠOKU: Saudijci su upravo platili 55 milijardi dolara za OVO!

Najnovije vesti iz Amerike su prilično neverovatne.

Tanjug

U najkraćem, glase ovako:

Saudijci su platili 55 milijardi dolara (da, milijardi!) za američku firmu koja pravi video-igrice.

I to ne bilo koje.

Čuvene sportske igre kao što je, možda i najpopularnija, "FIFA", i mnoge druge koje je "EA Sports" radio (i ne samo ono) imaće nove gazde.

Vest o silnim milijardama dolara je potvrđena od strane same kompanije "Electronic Arts"(EA), objavivši da je akviziciju izveo konzorcijum investitora predvođenog saudijskim suverenim fondom PIF (Public Investment Fund), zajedno sa firmama Silver Lake i Affinity Partners (koju vodi Džared Kušner).

Ovo je najveća privatna akvizicija u istoriji, a EA će postati privatna kompanija, što znači da se povlači sa berze, ali će ostati sa sedištem u Kaliforniji i pod vođstvom aktuelnog izvršnog direktora (CEO) Endrjua Vilsona. Akcionari EA dobijaju 210 dolara po akciji (25% premije na tržišnu cenu pre najave), a finansiranje uključuje 36 milijardi u kapitalu i skoro 20 milijardi duga.

Ovo je druga najveća akvizicija u istoriji video igara, odmah iza Majkrosoftove kupovine Activision Blizzard za 69 milijardi 2023. godine.

Što su Saudijci kupili EA, i šta im neki Amerikanci zameraju?

Špijunaža?

Vest je već izazvala kontroverze: nekoliko "modernih kreatora" sadržaja za The Sims napustilo je EA-ovu kreatorsku mrežu, jer se "boje da će saudijske konzervativne vrednosti ugroziti inkluzivnost igre (npr. trans i LGBTQ+ sadržaji)". EA je odgovorio da "misija i vrednosti ostaju iste" i da će The Sims uvek biti prostor za "autentično izražavanje sebe". Pojedini sindikati radnika u gejming industriji traže da se istraži pomeuti dogovor o kupovi zbog rizika po radnike, potrošače i industriju, uključujući moguće špijunažu, cenzuru i propagandu preko igara. Ima i američkih senatora su takođe izrazili zabrinutost za nacionalnu bezbednost, tražeći detaljnu istragu. Bivši producent Dragon Age-a iz BioWare-a (deo EA) spekuliše da bi neki studiji mogli biti prodati, a da "progresivne poruke" u igrama (npr. elementi koji su zabranjeni da se propagiraju u Saudijskoj Arabiji) budu ugrožene.

Inače, sam sporazum još čeka regulatorno odobrenje i mogao bi da postane validan početkom 2026.

