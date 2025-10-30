PRVA PROVERA ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Rukometaši Srbije u Loznici protiv Slovenije
PRVU proveru za EP od 15. januara do 1.februara iduće godine u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj rukometaši će imato večeras (18.00) u Loznici protiv Slovenije. Biće to i prilika da novi selektor "orlova" Raul Gonzales testira igrače koji će konkurisati za tim koji će voditi na šampionat Starog kontineta.
Već od starta rada u EHF nedelji Gonzalesa je zabolela glava zbog povreda igrača. Od rukometaša koje je pozvao dolazak su morali da otkažu Lazar Kukić, Stefan Dodić, Dragan Pešmalbek, Milan Jovanović i Marko Milosavljević. A na pripremama se u Loznici povredio 20-godišnji Aljoša Damjanović iz Metaloplastike, tako da je morao da pozove Vojina Čabrila iz Vojvodine.
Ali, to nije jedini problem, jer su povređeni i Miloš Kos, Uroš Borzaš, nedavno je operisao prst leve šake, Simo Šijan...U suštini najveći problem je što su svi osim Pešmalbeka bekovi.
Beo obzira na probleme duel sa Slovenijom i te kako će pomoći "orlovima" da i u oslabljenom sastavu vide gde su i na čemu moraju da porade u narednom periodu. Mnogi će se upoznati sa filozofijom rada iskusnog Španca i zajedno će pokušati što pre dođu do željene forme i igre. A vremena nema mnogo, jer šampionat počinje 15. januara. Ne zaboravimo da su Srbi u grupi A u Herningu sa Španijom, Nemačkom i Austrijom. Želja je da se izbori druga faza i tako napravi iskorak u odnosu na ranija prvenstva.
- Bez obzira što je reč o prijateljskoj utakmici uvek je dobro i bitno pobediti. Ovo je i dobra uvertira za ono što nas čeka na EP, gde igramo u najtežoj grupi - kaže za sajt RSS Uroš Kojadinović.
Marsenić: Navijači, podržite nas
KAPITEN rukometaša Mijajlo Marsenić pozvao je navijače da budu uz njih:
- Podrška bi i te kako značila mladim igračima. Mislim da će biti dobra utakmica i da će publika da uživa. Ovo je dobar test za nas u ovom trenutku, bez obzira što smo u izmenjenom sastavu. Slovenci su jaki, kvalitetni i biće to dobra provera za sve što nas očekuje na EP.
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)