PRVA PROVERA ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Rukometaši Srbije u Loznici protiv Slovenije

PRVU proveru za EP od 15. januara do 1.februara iduće godine u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj rukometaši će imato večeras (18.00) u Loznici protiv Slovenije. Biće to i prilika da novi selektor "orlova" Raul Gonzales testira igrače koji će konkurisati za tim koji će voditi na šampionat Starog kontineta.

FOTO: N. Paraušić

Već od starta rada u EHF nedelji Gonzalesa je zabolela glava zbog povreda igrača. Od rukometaša koje je pozvao dolazak su morali da otkažu Lazar Kukić, Stefan Dodić, Dragan Pešmalbek, Milan Jovanović i Marko Milosavljević. A na pripremama se u Loznici povredio 20-godišnji Aljoša Damjanović iz Metaloplastike, tako da je morao da pozove Vojina Čabrila iz Vojvodine.

Ali, to nije jedini problem, jer su povređeni i Miloš Kos, Uroš Borzaš, nedavno je operisao prst leve šake, Simo Šijan...U suštini najveći problem je što su svi osim Pešmalbeka bekovi.

Beo obzira na probleme duel sa Slovenijom i te kako će pomoći "orlovima" da i u oslabljenom sastavu vide gde su i na čemu moraju da porade u narednom periodu. Mnogi će se upoznati sa filozofijom rada iskusnog Španca i zajedno će pokušati što pre dođu do željene forme i igre. A vremena nema mnogo, jer šampionat počinje 15. januara. Ne zaboravimo da su Srbi u grupi A u Herningu sa Španijom, Nemačkom i Austrijom. Želja je da se izbori druga faza i tako napravi iskorak u odnosu na ranija prvenstva.

- Bez obzira što je reč o prijateljskoj utakmici uvek je dobro i bitno pobediti. Ovo je i dobra uvertira za ono što nas čeka na EP, gde igramo u najtežoj grupi - kaže za sajt RSS Uroš Kojadinović.

Marsenić: Navijači, podržite nas

KAPITEN rukometaša Mijajlo Marsenić pozvao je navijače da budu uz njih:

- Podrška bi i te kako značila mladim igračima. Mislim da će biti dobra utakmica i da će publika da uživa. Ovo je dobar test za nas u ovom trenutku, bez obzira što smo u izmenjenom sastavu. Slovenci su jaki, kvalitetni i biće to dobra provera za sve što nas očekuje na EP.