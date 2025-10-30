BOR KOD NAISE: Od petka do nedelje odigraće se utakmice osmog kola ARKUS lige za rukometašice
ZAHUKTAVA se prvenstvo rukometašica. Već sutra u Nišu snage će da odmere Naisa i Bor. U subotu pažnju privlači duel Napretka i Jagodine, dok Crvenu zvezdu očekuje lak posao protiv Bekamenta. U nedelju će Partizan da ugosti Mladost, a Temerin Železničar.
OSMO kolo ARKUS lige za rukometašice, petak: Naisa - Bor (20.00). Subota: Napredak - Jagodina (19.30), Medicinar - Ruma (19.30), Bekament - Crvena zvezda (18.00). Nedelja: Partizan - Mladost NP (19.30), Temerin - Železničar (18.00).
TABELA: C. zvezda 12, Naisa 12, Bor 9, Napredak 9, Ruma 9, Mladost NP 7, Jagodina 7, Bekament 6, Partizan 5, Železničar 4, Temerin 3, Medicinar 0 bodova.
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)