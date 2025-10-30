Ostali sportovi

BOR KOD NAISE: Od petka do nedelje odigraće se utakmice osmog kola ARKUS lige za rukometašice

Slobodan Krstović

30. 10. 2025. u 11:50

ZAHUKTAVA se prvenstvo rukometašica. Već sutra u Nišu snage će da odmere Naisa i Bor. U subotu pažnju privlači duel Napretka i Jagodine, dok Crvenu zvezdu očekuje lak posao protiv Bekamenta. U nedelju će Partizan da ugosti Mladost, a Temerin Železničar.

БОР КОД НАИСЕ: Од петка до недеље одиграће се утакмице осмог кола АРКУС лиге за рукометашице

foto m. vukadinović

OSMO kolo ARKUS lige za rukometašice, petak: Naisa - Bor (20.00). Subota: Napredak - Jagodina (19.30), Medicinar - Ruma (19.30), Bekament - Crvena zvezda (18.00). Nedelja: Partizan - Mladost NP (19.30), Temerin - Železničar (18.00).

TABELA: C. zvezda 12, Naisa 12, Bor 9, Napredak 9, Ruma 9, Mladost NP 7, Jagodina 7, Bekament 6, Partizan 5, Železničar 4, Temerin 3, Medicinar 0 bodova.

