SVET SPORTA ZAVIJEN U CRNO! Odbojkaški reprezentativac umro u 26. godini

30. 10. 2025. u 10:02

UŽASNE vesti stižu ovog jutra iz sveta odbojke!

Foto: Profimedia

Saber Kazemi, reprezentativac te zemlje i zvezda u usponu svetske odbojke, preminuo je u 26. godini života.

Talentovani sportista doživeo je srčani udar u Kataru, gde je ove sezone nastupao za klub Al Rajan SC. Uprkos naporima lekara da ga spasu, njegovo stanje se pogoršalo, a ubrzo nakon toga proglašen je moždano mrtvim zbog teških oštećenja mozga.

Vest o njegovoj smrti potvrdila je Iranska odbojkaška federacija, nazvavši je "nepodnošljivim gubitkom za zemlju i ceo odbojkaški svet".

- Kazemi nije bio samo vrhunski sportista — bio je simbol nade, posvećenosti i skromnosti. Njegov osmeh i topla ličnost ostavili su trag na svima koji su ga poznavali. Na terenu je uvek davao maksimum za svoj tim, a van terena bio je cenjen zbog iskrenosti, dobrote i poštovanja prema drugima. Odbojkaška zajednica, navijači i prijatelji opraštaju se od mladog šampiona, a najdublje saučešće upućuje se njegovoj porodici, saigračima i svima koji su ga voleli - navodi se.

In memoriam - Siniša Mihajlović

 

