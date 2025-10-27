METALAC SLAVIO U PRIBOJU: Odigrano 6. kolo rukometne Super B lige
Minulog vikenda odigrano je 6. kolo rukometne Super B lige, grupa „istok-zapad“, nakon kojeg su vodeći timovi, Loznica i kraljevački Metalac, zadržali stoprocentni učinak.
Kraljevčani su na gostovanju u Priboju upisali siguran trijumf savladvši borbene domaćine rezultatom 33:26 (18:12), uz osam golova Vladimira Antića i šest Vučka Mrvovića, i tako u dobrom raspoloženju dočekuju derbi jeseni protiv Loznice narednog vikenda pred svojim navijačima.
Rezultati 6. kola:Priboj-Metalac 26:33, Topličann-Zlatar 33:25, Hajduk Veljko-Železničar Jug 20:29, Loznica-Smederevo 39:26, Ub-Rudar 31:29, dok je Mačva bila slobodna.
