METALAC SLAVIO U PRIBOJU: Odigrano 6. kolo rukometne Super B lige

Goran Ćirović

27. 10. 2025. u 12:18

Minulog vikenda odigrano je 6. kolo rukometne Super B lige, grupa „istok-zapad“, nakon kojeg su vodeći timovi, Loznica i kraljevački Metalac, zadržali stoprocentni učinak.

МЕТАЛАЦ СЛАВИО У ПРИБОЈУ: Одиграно 6. коло рукометне Супер Б лиге

G.Šljivić (arhiva)

Kraljevčani su na gostovanju u Priboju upisali siguran trijumf savladvši borbene domaćine rezultatom 33:26 (18:12), uz osam golova Vladimira Antića i šest Vučka Mrvovića, i tako u dobrom raspoloženju dočekuju derbi jeseni protiv Loznice narednog vikenda pred svojim navijačima.

Rezultati 6. kola:Priboj-Metalac 26:33, Topličann-Zlatar 33:25, Hajduk Veljko-Železničar Jug 20:29, Loznica-Smederevo 39:26, Ub-Rudar 31:29, dok je Mačva bila slobodna.

