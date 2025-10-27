DOMINACIJA ZRENJANINACA! Milan i Ivan dvostruki šampioni Srbije
Na Prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu, karatisti Zrenjanina, sjajnim nastupom potvrdili su kvalitet i odličan rad na treninzima.
NOVA SEZONA, ISTI JOKIĆ: Nikolina dominacija NBA ligom se nastavlja
SRBIN je odlično otvorio kampanju, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Minesote i Denvera (2.30).
27. 10. 2025. u 10:30
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!
Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini prilično su iznenadile Rusiju.
26. 10. 2025. u 15:50
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)