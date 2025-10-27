Ostali sportovi

DOMINACIJA ZRENJANINACA! Milan i Ivan dvostruki šampioni Srbije

Б.Грујић

27. 10. 2025. u 08:13

Na Prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu, karatisti Zrenjanina, sjajnim nastupom potvrdili su kvalitet i odličan rad na treninzima.

ДОМИНАЦИЈА ЗРЕЊАНИНАЦА! Милан и Иван двоструки шампиони Србије

Karate klub Zdenjanin

Prvog dana takmičenja u Mladenovcu, na tatami su izašli juniori i već tada su Zrenjaninci pokazali da su spremni za velike rezultate. U juniorskoj konkurenciji osvojene su četiri medalje dve zlatne i dve bronzane. 
 
Zlato su osvojili Mila Salapura, juniorka -59 kg i Ivan Lagundžija junior -68 kg, dok su bronzana odličja u Zrenjanin poneli, ekipa juniora u sastavu Lagundžija, Bala i Babić i Nikola Babić u pojedinačnoj konkurenciji.
 
Drugog dana, na scenu su stupili kadeti, koji iako su u ekipnom delu takmičenja nezasluženo ostali bez zlata, zasijali su borbenošću i sportskim duhom. 
 
Ekipi je pripalo srebro, a istu medalju osvojio je Jevrem Bala kadet +70 kg, dok su se zlatom okitili, ponovo sjajni Mila Salapura kadetkinja -61 kg i Ivan Lagundžija kadet -70 kg.
 
- Ono što ovaj rezultat čini posebnim jeste činjenica da su Mila i Ivan postali dvostruki šampioni Srbije, trijumfovali su i u kadetskoj i u juniorskoj konkurenciji, a njihov uspeh nije slučajan i plod je ogromne posvećenosti, disciplini i ljubavi prema sportu - naglasio je trener Karate kluba Zrenjanin, Vladimir Ilić, uz napomenu da su Mila i Ivan primer kako se upornošću i verom u sebe mogu pomerati granice i da se rad, red i istrajnost uvek isplate. 
 
- Njihov osmeh na pobedničkom postolju, govori o snovima koji su pretvoreni u stvarnost i o budućnosti srpskog karatea koja sija upravo u kroz njihovo zadovoljstvo i ostvarenost - dodaje Ilić, ponosan na sve takmičare, ali posebno na Milu i Ivana, koji su istinski biseri zrenjaninskog i srpskog karatea i svakim trijumfom, korak po korak, potvrđuju da se šampioni ne rađaju, već stvaraju, stasavaju.
 
 

