RIBNICA U SRPSKOJ ATINI: Za vikend na programu 3. kolo BPŠ Prve lige Srbije

Utakmicama 3. kola predstojećeg vikenda nastavlja se takmičenje u takozvanom drugom razredu srpske odbojke – BPŠ Prvoj ligi.

G.Šljivić (arhiva)

Jedan od derbi susreta biće odigran u subotu (19.00) u SPC „Vojvodina“ gde će domaći Novi Sad ugostiti kraljevačku Ribnicu. Popularni „musketari“ iz grada n Ibru su u prva dva kola na svom terenu ostvarili dve pobede pa u dobrom raspoloženju dočekuju prvo ovosezonsko gostovanje nadajući se bodovima iz srpske Atine.

U ostalim mečevima sastaju se Spartak(Lj)-Klek Srbijašume, Novi Pazar-Sloven, Laki Star-Dunav volej, Smederevo-Partizan (B), Vralje 1903-Mladenovac i Užice-Kosovska Mitrovica.