Ostali sportovi

RIBNICA U SRPSKOJ ATINI: Za vikend na programu 3. kolo BPŠ Prve lige Srbije

Goran Ćirović

23. 10. 2025. u 11:45

Utakmicama 3. kola predstojećeg vikenda nastavlja se takmičenje u takozvanom drugom razredu srpske odbojke – BPŠ Prvoj ligi.

РИБНИЦА У СРПСКОЈ АТИНИ: За викенд на програму 3. коло БПШ Прве лиге Србије

G.Šljivić (arhiva)

Jedan od derbi susreta biće odigran u subotu (19.00) u SPC „Vojvodina“ gde će domaći Novi Sad ugostiti kraljevačku Ribnicu. Popularni „musketari“ iz grada n Ibru su u prva dva kola na svom terenu ostvarili dve pobede pa u dobrom raspoloženju dočekuju prvo ovosezonsko gostovanje nadajući se bodovima iz srpske Atine.

U ostalim mečevima sastaju se Spartak(Lj)-Klek Srbijašume, Novi Pazar-Sloven, Laki Star-Dunav volej, Smederevo-Partizan (B), Vralje 1903-Mladenovac i Užice-Kosovska Mitrovica.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVI VOLE DOMAĆE: Perutnina Ptuj čuva tradiciju kvaliteta već 120 godina

SVI VOLE DOMAĆE: Perutnina Ptuj čuva tradiciju kvaliteta već 120 godina