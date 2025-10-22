KREĆU OD AZERBEJDŽANA: Odbojkaši Radničkog u prvom meču prvog kola kvalifikaciju za grupnu fazu Lige šampiona u Bakuu igraju sa Azerailo

ODBOJKAŠI Radničkog sutra počinju borbu za grupnu fazu Lige šampiona. Kragujevčani u četvrtaj (17.00 po našem vremenu) u prvom kolu prve runde kvalifikacija za LŠ u Bakuu igraju sa prvakom Azerbekdžana, Azerailom. Revanš je 29. oktobra u Kragujevcu.

U drugu rundu ide ekipa koja osvoji više bodova. Naime, pobeda od 3:0 i 3:1 vredi tri, od 3:2 dva, a poraz od 2:3 jedan bod. Ukoliko preskoče Azerbejdžanke naš šampion će se u drugom kolu, 5. i 12. novembar, sastati sa boljim iz duela Hartberg (Austrija) - Aka volej (Finska).

Da bi igrali grupnu fazu Lige šampiona Šumadinci moraju da slave i u trećem kolu kvalifikacija.