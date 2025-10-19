TRI ZLATA U BUGARSKOJ: Uspeh tekvondo majstora Zrenjanina na Balkanskom šampionatu

Na Balkanskom šampionatu u Dupnici u Bugarskoj, tekvondo takmičarI TK Zrenjanin ostvarili su veliki uspeh i kući se vratili sa osvojene tri zlatne medalje.

Tekvondo klub Zrenjanin

Nina Šuput, Mihajlo Belić i Đorđe Milivojev, okitili su se najsjajnijim odličjem, dok je četvrti član ekipe, Mihajlo Brusin osvojio peto mesto.

Nina Šuput, Mihajlo Belić i Đorđe Milivojev, okitili su se najsjajnijim odličjem, dok je četvrti član ekipe, Mihajlo Brusin osvojio peto mesto.

Tekvondo klub Zrenjanin - Veliki uspeh za klub i grad Zrenjanin, čestitam mladim takmičarima, koji su sjajnim nastupima potvrdili talenat i činjenicu da su budućnost stpskog tekvondoa - istakao je trener Zrenjaninaca, Slaviša Perić.