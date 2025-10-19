Ostali sportovi

TRI ZLATA U BUGARSKOJ: Uspeh tekvondo majstora Zrenjanina na Balkanskom šampionatu

Bogoljub Grujić

19. 10. 2025. u 09:19

Na Balkanskom šampionatu u Dupnici u Bugarskoj, tekvondo takmičarI TK Zrenjanin ostvarili su veliki uspeh i kući se vratili sa osvojene tri zlatne medalje.

ТРИ ЗЛАТА У БУГАРСКОЈ: Успех теквондо мајстора Зрењанина на Балканском шампионату

Tekvondo klub Zrenjanin

Na Balkanskom šampionatu u Dupnici u Bugarskoj, tekvondo takmičarI TK Zrenjanin ostvarili su veliki uspeh i kući se vratili sa osvojene tri zlatne medalje.

Tekvondo klub Zrenjanin

Nina Šuput, Mihajlo Belić i Đorđe Milivojev, okitili su se najsjajnijim odličjem, dok je četvrti član ekipe, Mihajlo Brusin osvojio peto mesto.

Tekvondo klub Zrenjanin

- Veliki uspeh za klub i grad Zrenjanin, čestitam mladim takmičarima, koji su sjajnim nastupima potvrdili talenat i činjenicu da su budućnost stpskog tekvondoa - istakao je trener Zrenjaninaca, Slaviša Perić.

Tekvondo klub Zrenjanin

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju