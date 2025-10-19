TRI ZLATA U BUGARSKOJ: Uspeh tekvondo majstora Zrenjanina na Balkanskom šampionatu
Na Balkanskom šampionatu u Dupnici u Bugarskoj, tekvondo takmičarI TK Zrenjanin ostvarili su veliki uspeh i kući se vratili sa osvojene tri zlatne medalje.
- Veliki uspeh za klub i grad Zrenjanin, čestitam mladim takmičarima, koji su sjajnim nastupima potvrdili talenat i činjenicu da su budućnost stpskog tekvondoa - istakao je trener Zrenjaninaca, Slaviša Perić.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SKANDAL POTRESA TENIS! Četiri hapšenja zbog nameštanja teniskih mečeva
18. 10. 2025. u 08:05
PARTIZAN PRONAŠAO CENTRA? Hteo ga još letos, sada je šansa za crno-bele
18. 10. 2025. u 08:18
BACIO "DELIJE" U TRANS: Nakon pobede nad Realom oglasio se Džordan Nvora (FOTO)
18. 10. 2025. u 08:47
NIJE MU BILO LAKO: Nikola Jokić gledao poraz Denvera, Oklahomi drama
18. 10. 2025. u 09:05
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
"PREVARILA SAM SVAKOG PARTNERA!" Ispovest Jelene Karleuše
"JA sam svakog partnera volela, ali volela sam i ovog sa kojim sam ih prevarila. "
19. 10. 2025. u 09:39
Komentari (0)