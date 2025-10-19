Ostali sportovi

PREOKRET „MUSKETRA“: Druga prvenstvena pobeda odbojkaša Ribnice iz Kraljeva

Goran Ćirović

19. 10. 2025. u 14:52

Drugu prvenstvenu pobedu ostvarili su odbojkši kraljevačke Ribnice u derbiju Drugog kola BPŠ Prve lige Srbije.

ПРЕОКРЕТ „МУСКЕТРА“: Друга првенствена победа одбојкаша Рибнице из Краљева

G.Šljivić (arhiva)

Kraljevački „musketari“ su pred svojim navijačima u novoj hali sportova protiv Spartaka iz Ljiga uspeli da nadoknade zostatak od 0:2 u setovima, naprave potpuni preokret i zabeleže važan trijumf 3:2 (21:25, 15:25, 25:23, 25:18, 15:12).

U ostalim utakmicama 2. kola danas se sastaju Partizan(B)-Novi Pazar i Sloven-Novi Sad, dok će sutra snage odmeriti Dunav Volej-Užice, Kosovska Mitrovica-Smederevo, Klek Srbijašume-Vranje 1903 i Mladenovac-Laki Star.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOLIKO JE ŠEŠELJ STUDIRAO? Ovo je prava istina

KOLIKO JE ŠEŠELj STUDIRAO? Ovo je prava istina