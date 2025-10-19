PREOKRET „MUSKETRA“: Druga prvenstvena pobeda odbojkaša Ribnice iz Kraljeva

Drugu prvenstvenu pobedu ostvarili su odbojkši kraljevačke Ribnice u derbiju Drugog kola BPŠ Prve lige Srbije.

G.Šljivić (arhiva)

Kraljevački „musketari“ su pred svojim navijačima u novoj hali sportova protiv Spartaka iz Ljiga uspeli da nadoknade zostatak od 0:2 u setovima, naprave potpuni preokret i zabeleže važan trijumf 3:2 (21:25, 15:25, 25:23, 25:18, 15:12).

U ostalim utakmicama 2. kola danas se sastaju Partizan(B)-Novi Pazar i Sloven-Novi Sad, dok će sutra snage odmeriti Dunav Volej-Užice, Kosovska Mitrovica-Smederevo, Klek Srbijašume-Vranje 1903 i Mladenovac-Laki Star.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć