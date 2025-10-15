CRVENO-BELI GOSTI PANČEVACA: Rukometaši Dinama dočekuju Crvenu zvezdu
ZBOG evropskih ispita ponovo će neki klubovi ranije da odigraju utakmice šestog kola ARKUS lige. Tako će igrači Partizana posle sinoćnjeg duela u Našicama sa Nekseom (22:30) u prvom kolu grupe H Lige Evrope večeras (18.00) u Zrenjaninu izaći na megdan Proleteru.
Sutra će u Pančevu Dinamo, koji u nedelju igra revanš meč druge runde Evrokupa sa češkom Karvinom, ugostiti Crvenu zvezdu. Za razliku od njih rukometaši Vojvodine i Metaloplastike sastaće se u sredu, 22.oktobra.
ŠESTO kolo ARKUS lige za rukometaše, danas : Proleter - Partizan (18.00) Sutra: Dinamo - Crvena zvezda (18.00). Subota: Jugović - Dubočica (19.00), Šamot - Radnički (19.00). Nedelja: Vranje - Kikinda (19.00). Sreda, 22.oktobar: Vojvodina - Metaloplastika (19.00).
TABELA: Vojvodina 10, Partizan, Dubočica, Dinamo 8, Metaloplastika, Radnički 7, Šamot 4, Kikinda, Vranje, Jugović, C.zvezda 2, Proleter 0 bodova.
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
