PRVO SA RUMUNIMA: Vaterpolisti Šapca sutra u prvom kolu grupe D Lige Evrope kod kuće igraju sa Steauom
VATERPOLISTI Šapca u prvom kolu grupe D Lige Evrope sutra (20.00) na svom bazenu igraju sa Steauom iz Bukurešta. "Čivijaši" su u odličnoj formi i nadaju se pobedi protiv ekipe za koju igraju Đorđe Vučinić i Andrija Jauković, a sa klupe je predvodi Đorđe Filipović.
U drugom meču grupe D sutra (19.00) se u Berlinu sastaju Špandau (Nikola Kojić) i Savona.
Ostale grupe, sutra: A: Jug - Teresa (19.00), Solaris - Duisburg (19.30), B: Dinamo Bukurešt - Solnok (20.30),Trst - Barselona (20.00), C: Panatinaikos - Budućnost (21.00), Vuljagmeni (Vujasinović, Ubović) - BVSC (17.00).
