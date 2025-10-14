PRVA PREPREKA ZA DAME: Rukometašice u četvrtak na Banjici u prvom kolu kvalifikacione grupe 5 za odlazak na EP igraju sa Litvanijom

RUKOMETAŠICE Srbije u četvrtak (18.00) u prvom kolu kvalifikacione grupe 5 za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj u Beogradu, dvorani na Banjici, dočekuju Litvaniju. U drugom meču u Alinsasu Švedska igra sa Ukrajinom.

FOTO: Rukometni savez Srbije

- Očekuju nas dve veoma bitne utakmice protiv Litvanije i Ukrajine, nadam se da ćemo osvojiti četiri boda i spremno dočekati SP od 26.novembra do 14. decembra u Nemačkoj. Analizirali smo rivale i dobro ćemo se pripremiti - ističe selektor Srbije Prades.

Naše dame u nedelju u Slovačkoj igraju sa Ukrajinom.