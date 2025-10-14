TEŽAK ISPIT NA STARTU: Vaterpolisti Novog Beograda sutra u prvom kolu grupe B Lige šampiona dočekuju moćni Pro Reko

DVA puta je Pro Reko sprečavao vaterpoliste Novog Beograda da se domognu evropskog trona. Ovog puta osvajač Kupa Srbije će već u prvom kolu grupe B Lige šampiona sutra (20.30) na svom bazenu dočekati najtrofejniju svetsku ekipu, čija je uzdanica i bivši igrač "vukova" Alvaro Granados . U drugom meču grupe B večeras (18.30) u Trebinju se sastaju hercegnovski i splitski Jadran.

Foto: N.Paraušić

- Pro Reko je sastavljen od fantastičnih pojedinaca i to ne samo italijanskih već i španskih, hrvatskih. To je zaista strašan tim, ali mi igramo na našem bazenu i uveren sam da i to ima neku težinu. Očekujem da ćemo pružiti našu najbolju partiju od početka sezone i da će to biti dovoljno za pozitivan rezultat - naglašava kapiten Novog Beograda Miloš Ćuk.

Novi strateg Novobeograđa Petar Radanović ističe da su njegovi puleni spremni za dvoboj sa Italijanima.

- Biće ovo veliki ispit za sve nas, pravi derbi. Volim ovakve mečeve kada se igra sa veoma kvalitetnim ekipama, jer svaki vrhunski igrač u protivničkom taboru vas natera da izvučete maksimum iz sebe. Takođe, pomaže vam i da se izmerite gde ste u datom trenutku. Naša prednost trebalo bi da bude domaći teren, ali i činjenica da imamo mladu ekipu koja je željna dokazivanja. Biće neophodna potpuna koncetracija, ali u pojedinim momentima i da nas sreća malo pogleda i u tom slučaju svi se nadamo pozitivnom ishodu - ističe Radanović.