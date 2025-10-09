KLEK PRVI RIVAL: Odbojkaši Ribnice sutra startuju u BPŠ Prvoj ligi
Utakmicama prvog kola, sutra zvanično počinje prvenstvena trka za bodove u odbojkaškoj BPŠ Prvoj ligi u kojoj će se ove sezone za plasman u elitni rang takmičiti 14 klubova.
Posle ispadanja iz Superlige, odbojkši kraljevačke Ribnice nadmetaće se u drugom razredu srpske odbojke i pokušti da se, kao i u takmičrskoj 2017/18. godini, eksprsno vrate u superligašku konkurenciju.
Prvi meč kraljevački „musketari“ odigraće sutra (19.00), pred svojim navijačima u novoj hali sportova kraj Ibra, protiv ekipe Klek Srbijašume.
U ostalim utakmicama 1. kola sastaju se Spartk(Lj)-Sloven, Novi Sad-Prtizan(B), Novi Pazar-Kosovska Mitrovica, Smederevo Carina-Dunav Volej, Užice-Mladenovac, Laki Star-Vranje 1903.
