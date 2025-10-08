DINAMO NA VOJVODINU: U derbiju petog kola ARKUS lige za rukometaše Novosađani će večeras ugostiti Pančevce
ZBOG obaveza naših klubova u Evropi danas će se odigrati tri utakmice ARKUS lige za rukometaše. U derbiju kola Vojvodina u Novom Sadu od 20.30 igra sa Dinamom. Biće to sudar dve ekipe koje su jedine osvojile svih osam bodova. Metaloplastika je u Šapcu favorit protiv Šamota, a očekuje se i da šampion Partizan na svojoj Banjici bez problema ostvari četvrtu prvenstvenu pobedu.
PETO kolo ARKUS lige za rukometaše, sreda: Vojvodina - Dinamo (20.30), Metaloplastika - Šamot (19.00), Partizan - Vranje (17.00). Subota: Radnički - Jugović (19.00), Dubočica - Proleter (18.00). Ponedeljak, 13. oktobar: Kikinda - Crvena zvezda (19.00).
TABELA: Vojvodina 8, Dinamo 8, Metaloplastika 7, Partizan 6, Dubočica 6, Radnički 5, Vranje 2, Jugović 2, Šamot 2, C. zvezda 2, Kikinda 0, Proleter 0 bodova.
