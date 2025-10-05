SRPSKI PONOS: Nikolić i Memić pobedili nokautom, radovala se i Sara Ćirković
Srpski bokser Jovan Nikolić pobedio je tehničkim nokautom u drugoj rundi Poljaka Adama Česlaka u srednjoj kategoriji u profesionalnom meču, koji je održan u Minhenu.
Ovaj duel je bio zakazan u osam rundi, ali je Nikolić do trijumfa stigao nokautom u drugoj rundi. Bila je ovo sedma profi borba Nikolića, ostvario je isto toliko pobeda, od toga četiri nokautom.
Profi boks veče u Mihenu otvorio je srpski bokser Marko Marić protiv Poljaka Silvestera Zeiba u supervelter kategoriji. Marić je do trijumfa stigao nokautom u drugoj rundi. On je ostvario četvrtu pobedu u profesionalnoj karijeri, a treću nokautom.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Reprezentativac Srbije Almir Memić je u supersrednjoj kategoriji pobedio Poljaka Lukaša Barabaša tehničkim nokautom u petoj rundi. Ovo je bila peta pobeda Memića na pet mečeva u profesionalnoj karijeri.
Srpska reprezentativka Sara Ćirković pobedila je na poene u šest rundi u bantam kategoriji Lairis Florin iz Venecuele.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
KO DRUGI NEGO VLAHOVIĆ? Srbin predvodi navalu Juventusa u obračunu sa preporođenim Milanom
STARA dama brani niz bez poraza, a rosoneri žele da potvrde šampionske ambicije u najvećem meču Serije A ovog vikenda koji se igra na "Alijanc stadionu" od 20 časova i 45 minuta.
05. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)