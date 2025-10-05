Ostali sportovi

SRPSKI PONOS: Nikolić i Memić pobedili nokautom, radovala se i Sara Ćirković

Александар Илић
Aleksandar Ilić

05. 10. 2025. u 14:23

Srpski bokser Jovan Nikolić pobedio je tehničkim nokautom u drugoj rundi Poljaka Adama Česlaka u srednjoj kategoriji u profesionalnom meču, koji je održan u Minhenu.

СРПСКИ ПОНОС: Николић и Мемић победили нокаутом, радовала се и Сара Ћирковић

FOTO: BSS / Emilija Jovanović

Ovaj duel je bio zakazan u osam rundi, ali je Nikolić do trijumfa stigao nokautom u drugoj rundi. Bila je ovo sedma profi borba Nikolića, ostvario je isto toliko pobeda, od toga četiri nokautom.

Profi boks veče u Mihenu otvorio je srpski bokser Marko Marić protiv Poljaka Silvestera Zeiba u supervelter kategoriji. Marić je do trijumfa stigao nokautom u drugoj rundi. On je ostvario četvrtu pobedu u profesionalnoj karijeri, a treću nokautom.

Reprezentativac Srbije Almir Memić je u supersrednjoj kategoriji pobedio Poljaka Lukaša Barabaša tehničkim nokautom u petoj rundi. Ovo je bila peta pobeda Memića na pet mečeva u profesionalnoj karijeri.

Srpska reprezentativka Sara Ćirković pobedila je na poene u šest rundi u bantam kategoriji Lairis Florin iz Venecuele. 

