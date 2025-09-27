Ostali sportovi

LAKO JE SA LEGENDOM: Rukometašice Crvene zvezde, uz najtrofejniju rukometašicu sveta, zakoračile ka Ligi Evrope ubedljivim trijumfom

Slobodan Krstović

27. 09. 2025. u 18:00

RUKOMETAŠICE Crvene zvezde su u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope na Banjici očekivano savladale Spono Igls sa 37:23 (15:10). Revanš je već sutra (15.30) u „hramu srpskog vaterpola“, a jasno je da će taj duel biti samo formalnost i da su se Beograđanke već plasirale u drugu rundu.

Foto: Profimedia

Švajcarkinje su u prvom poluvremenu pružale otpor do 11:10, kada Beogađanke serijom 6:0 stiču nedostižnih 17:10.

Vodile su šampionke Srbije i sa 15 golova razlike.

U Zvezdi su najefikasnije bile: Sara Garović sa 8, Aleksandra Stamenić i Teodora Veličković sa 7 i Jovana Skrobić sa 6 golova. Legendarna Katrin Lunde meč je završila sa 11 odbrana.

