LAKO JE SA LEGENDOM: Rukometašice Crvene zvezde, uz najtrofejniju rukometašicu sveta, zakoračile ka Ligi Evrope ubedljivim trijumfom
RUKOMETAŠICE Crvene zvezde su u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope na Banjici očekivano savladale Spono Igls sa 37:23 (15:10). Revanš je već sutra (15.30) u „hramu srpskog vaterpola“, a jasno je da će taj duel biti samo formalnost i da su se Beograđanke već plasirale u drugu rundu.
Švajcarkinje su u prvom poluvremenu pružale otpor do 11:10, kada Beogađanke serijom 6:0 stiču nedostižnih 17:10.
Vodile su šampionke Srbije i sa 15 golova razlike.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U Zvezdi su najefikasnije bile: Sara Garović sa 8, Aleksandra Stamenić i Teodora Veličković sa 7 i Jovana Skrobić sa 6 golova. Legendarna Katrin Lunde meč je završila sa 11 odbrana.
Ne propustite:
NAJTROFEJNIJA RUKOMETAŠICA SVETA U ZVEZDI! Zavolela je Srbina i - pala je odluka!
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
26. 09. 2025. u 19:19
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).
27. 09. 2025. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 15:54
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)