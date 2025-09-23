Ostali sportovi

UTAKMICA KOJA JE SLOMILA MNOGA SRCA! Najzanimljiviji detalji odbojkaške drame u kojoj je Srbija ispala sa Svetskog prvenstva u odbojci (VIDEO)

Новости онлине

23. 09. 2025. u 17:38

Odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prevenstva, a pred vama je video zapis najzanimljivijih i najvažnijih momenata sa te utakmce sa Iranom.

FOTO: FIVB

Srbija je najpre gubila, pa vodila protiv Irana, a onda u drami poklekla pred inspirisanijim i, pre svega, koncentrisanijim rivalom.

Pogledajte i sami najzanimivije detalje sa ove utakmice koja je ostavila naše odbojkaše u šoku:

Podsetimo, "orlovi" su loše otvorili takmičenje - iznenađujućim porazom od Češke. Ipak, posle su počeli da igraju sjajnu, pobedili su Kinu i Brazil bez izgubljenog seta (3:0). Sad ih je na pohodu ka borbi za medalje zaustavio Iran.

Iranci će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Češke.

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)