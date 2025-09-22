HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Orilo se "Bože pravde" usred Zagreba (VIDEO)

SJAJAN uspeh srpskog sporta!

Foto: Instagram / Poli Apoloni

Reprezentativac Srbije u rvanju, Aleksandar Komarov, okitio se zlatnom medaljom na Svetskom prvenstvu koje je održano u Zagrebu.

U finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom sjajni Komarov savladao je Iranca Alirezu Mohmadipijanija i tako postao šampion sveta.

Posle veličanstvenog trijumfa u finalu, sa vidiljivim tragovima borbe na licu, Aleksandar je usred Zagreba podigao uvis tri prsta, a onda stao na najviši stepenik pobedničkog postolja i ponosno slušao himnu "Bože pravde".

Ko je Aleksandar Komarov?

Komarov je rođen 1999. godine u Sankt Peterburgu, nekadašnjem Lenjingradu.

Radio je kao stariji instruktor fizičkog treninga i sporta u Severozapadnom okrugu Ruske garde.

Već 2015. godine je postao svetski i evropski šampion u kadetskom uzrastu, a isti učinak je ponovio i godinu dana kasnije.

Naredne dve godine je postao šampion sveta i Evrope u juniorskom uzrastu.

Nisku medalja je nastavio 2019. godine kada je postao šampion Rusije, a potom i bronzani na Evropskom prvenstvu u Rumuniji.

U februaru 2020. godine, na kontinentalnom šampionatu u Rimu, u kategoriji do 87 kg, Komarov je pobedio Turčina Metehana Bašara i osvojio bronzanu medalju Evropskog prvenstva. Bio je dva puta prvak Svetskog prventva do 20. godina i dva puta do 17. godine. Tokom karijere osvojio je četiri puta evropske juniorske titule.

Godine 2021. osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu do 23. godine do 86 kilograma, održanom u Beogradu.

Od 2024. godine predstavlja Srbiju. Dana 13. februara 2024. godine, predstavljajući Srbiju pobedio je Turčina Alija Čengiza u finalu Evropskog prvenstva u Bukureštu.

Komarov je oženjen Nevenom Vulović, bivšom rvačkom reprezentativkom Srbije, sa kojom živi u Kragujevcu, član je rvačkog kluba Kragujevac.

Upravo je zbog nje 2023. godine podneo zahtev, a odmah i dobio saglasnost Rvačkog saveza Rusije, da se takmiči za Srbiju.

Te godine, 26. oktobra se venčao sa Nevenom i odlučio da se preseli u Kragujevac.