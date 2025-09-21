Ostali sportovi

ZBOG OVOGA JE BIO ZAUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ NA AUTOPUTU "MILOŠ VELIKI" I MOSTU NA ADI: Održan veliki sportski događaj u Beogradu

Новости онлине

21. 09. 2025. u 17:46

Danas, ove nedelje, 21. septembra, glavni grad Srbije je po drugi put bio domaćin Ironman 70.3 Belgrade trke, koji je jedan od najprestižnijih triatlonskih događaja u svetu.

ЗБОГ ОВОГА ЈЕ БИО ЗАУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ НА АУТОПУТУ МИЛОШ ВЕЛИКИ И МОСТУ НА АДИ: Одржан велики спортски догађај у Београду

Foto: mts IRONMAN 70.3 Belgrade

Ironman 70.3 predstavlja svetski priznati format triatlona koji se sastoji iz tri discipline: 1,9 kilometara plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21,1 km trčanja.

Trka se, podsetimo, održavala u centru grada i to je posebnost srpske prestonice, a ono što je posebno važno jeste nova biciklistička staza koja je jedna od najravnijih, najbezbednijih i najbržih u Evropi.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kategorije su bile podeljene po starosnim grupama, pa su se na stazi našli i takmičari od preko 60 godina, što svedoči o univerzalnosti i inkluzivnosti ovog nadmetanja.

U muškoj konkurenciji u ukupnom plasmanu pobedu je odneo Justis Verhan (Nemačka) sa vremenom 03:56:11, dok je u ženskoj apsolutnoj konkurenciji pobedu odnela Lana Gavrilović (Srbija) sa vremenom 04:40:26.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U državnom prvenstvu za srpske takmičare pobednik je Strahinja Strelić sa vremenom 04:18:34, dok je kod dama pobednica pomenuta Lana Gavrilović.

Foto: Foto: mts IRONMAN 70.3 Belgrade

POGLEDAJ GALERIJU

Šta je "Ironman" i koje saobraćajnice su privremeno bile zatvorene

Globalni brend Ironman okuplja više milionski auditorijum gledalaca, preko 250.000 takmičara, a trke se održavaju u preko 200 gradova sveta i više od 60 država.

Zbog potrebe trke privremeno je bio zatvoren ili preusmeren saobraćaj na nekoliko ključnih saobraćajnica u Beogradu, od Autoputa A2 Miloš Veliki i Petlje Surčin jug, preko pristupne saobraćajnice ka Beogradu, dela Voždovačke, Zemunske i Ulice Tošin bunar, pa sve do Mosta na Adi i Radničke ulice. 

Pored toga, do popodnevnih sati bile su zatvorene i pojedine biciklističke i pešačke staze u zoni Ade Ciganlije i Beogradskog sajma.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GLUMAC OTKRIO DETALJE SA SNIMANJA: Laušević je dolazio sa hemioterapija - jedna stvar me je ČUDILA
Poznati

0 0

GLUMAC OTKRIO DETALjE SA SNIMANjA: "Laušević je dolazio sa hemioterapija - jedna stvar me je ČUDILA"

GLUMAC Visar Viška oživeo je lik lokalnog moćnika Halita Beriša u filmu Miroslava Lekića "Ruski konzul" koji se u vidu serije prikazuje na RTS-u. Makedonski umetnik albanskog porekla godinama gradi međunarodnu karijeru, a bio je deo serija "Filantrop", koja se emitovala na NBC, i "Legende", u kojoj je glumio rame uz rame sa holivudskom zvezdom Šonom Binom.

21. 09. 2025. u 20:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!