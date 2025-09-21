ZBOG OVOGA JE BIO ZAUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ NA AUTOPUTU "MILOŠ VELIKI" I MOSTU NA ADI: Održan veliki sportski događaj u Beogradu
Danas, ove nedelje, 21. septembra, glavni grad Srbije je po drugi put bio domaćin Ironman 70.3 Belgrade trke, koji je jedan od najprestižnijih triatlonskih događaja u svetu.
Ironman 70.3 predstavlja svetski priznati format triatlona koji se sastoji iz tri discipline: 1,9 kilometara plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21,1 km trčanja.
Trka se, podsetimo, održavala u centru grada i to je posebnost srpske prestonice, a ono što je posebno važno jeste nova biciklistička staza koja je jedna od najravnijih, najbezbednijih i najbržih u Evropi.
Kategorije su bile podeljene po starosnim grupama, pa su se na stazi našli i takmičari od preko 60 godina, što svedoči o univerzalnosti i inkluzivnosti ovog nadmetanja.
U muškoj konkurenciji u ukupnom plasmanu pobedu je odneo Justis Verhan (Nemačka) sa vremenom 03:56:11, dok je u ženskoj apsolutnoj konkurenciji pobedu odnela Lana Gavrilović (Srbija) sa vremenom 04:40:26.
U državnom prvenstvu za srpske takmičare pobednik je Strahinja Strelić sa vremenom 04:18:34, dok je kod dama pobednica pomenuta Lana Gavrilović.
Šta je "Ironman" i koje saobraćajnice su privremeno bile zatvorene
Globalni brend Ironman okuplja više milionski auditorijum gledalaca, preko 250.000 takmičara, a trke se održavaju u preko 200 gradova sveta i više od 60 država.
Zbog potrebe trke privremeno je bio zatvoren ili preusmeren saobraćaj na nekoliko ključnih saobraćajnica u Beogradu, od Autoputa A2 Miloš Veliki i Petlje Surčin jug, preko pristupne saobraćajnice ka Beogradu, dela Voždovačke, Zemunske i Ulice Tošin bunar, pa sve do Mosta na Adi i Radničke ulice.
Pored toga, do popodnevnih sati bile su zatvorene i pojedine biciklističke i pešačke staze u zoni Ade Ciganlije i Beogradskog sajma.
