Ostali sportovi

ODBOJKAŠKI HAOS! Olimpijski šampion izbačen sa Svetskog prvenstva!

Новости онлине

18. 09. 2025. u 16:16

Muška odbojkaška reprezentacija Argentine pobedila je danas u Kezon Sitiju selekciju Francuske rezultatom 3:2, po setovima 28:26, 25:23, 21:25, 20:25, 15:12 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe C na Svetskom prvenstvu na Filipinima. A to znači da olimpijski prvak - ispada...

ОДБОЈКАШКИ ХАОС! Олимпијски шампион избачен са Светског првенства!

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u selekciji Argentine bio je Lućijano Visentin sa 22 poena, dok je u reprezentaciji Francuske najbolji bio Trevor Kleveno sa 16.


Selekcija Finske je ranije danas u prvom meču trećeg kola grupe C pobedila Finsku 3:1, po setovima 25:18, 25:23, 17:25, 25:21.


Argentina, koja je pre poslednjeg kola obezbedila plasman u osminu finala, osvojila je prvo mesto na tabeli grupe C sa sedam bodova. Finska je osvojila drugo mesto na tabeli sa šest bodova i izborila je plasman u osminu finala šampionata planete.


Francuska, koja je aktuelni olimpijski šampion, zauzela je treće mesto na tabeli sa pet bodova i završila je takmičenje na prvenstvu, kao i Južna Koreja koja je poslednja bez bodova.


Argentina će 21. septembra u osmini finala igrati sa drugoplasiranom selekcijom iz grupe F, a to će biti pobednik duela između Italije i Ukrajine. Finska će se u osmini finala SP sastati sa Belgijom, koja je osvojila prvo mesto u grupi F.
 

