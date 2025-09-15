Ostali sportovi

JEZIVA SMRT: Poznati sportista poginuo na skijanju!

Танјуг

15. 09. 2025. u 21:52

Sport je zadesila tragedija.

ЈЕЗИВА СМРТ: Познати спортиста погинуо на скијању!

EPA/EFE

Italijanski skijaš Mateo Franzoso (25) tragično je preminuo nakon teškog pada tokom priprema u Čileu, saopštila je danas Italijanska federacija zimskih sportova (FISI).

Nesreća se dogodila u subotu tokom treninga. Franzoso je zadobio tešku povredu glave i hospitalizovan je u Santjagu, glavnom gradu Čilea, prenosi Asošiejted pres.

Preminuo je usled kranijalne traume i otoka mozga, navode lekari.

Franzoso je pobedio u trci superveleslaloma (super-G) u okviru Evropa kupa 2021. godine.
U Svetskom kupu nikada nije uspeo da uđe među 20 najboljih.

Predsednik FISI, Flavio Roda izjavio je da je "ovo tragedija za njegovu porodicu i za naš sport". 

"Moramo učiniti sve što je u našoj moći da se ovakve nesreće više ne događaju", rekao je Tusk i podsetio i na smrt druge italijanske skijašice, Matilde Lorenci, koja je preminula manje od godinu dana ranije.

Mateo Franzoso bio je deo nove generacije italijanskih skijaša i važio je za velikog talenta u tehničkim disciplinama.

Podsećanje: In memoriam - Pele

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)