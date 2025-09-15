JEZIVA SMRT: Poznati sportista poginuo na skijanju!
Sport je zadesila tragedija.
Italijanski skijaš Mateo Franzoso (25) tragično je preminuo nakon teškog pada tokom priprema u Čileu, saopštila je danas Italijanska federacija zimskih sportova (FISI).
Preminuo je usled kranijalne traume i otoka mozga, navode lekari.
Franzoso je pobedio u trci superveleslaloma (super-G) u okviru Evropa kupa 2021. godine.
U Svetskom kupu nikada nije uspeo da uđe među 20 najboljih.
Predsednik FISI, Flavio Roda izjavio je da je "ovo tragedija za njegovu porodicu i za naš sport".
"Moramo učiniti sve što je u našoj moći da se ovakve nesreće više ne događaju", rekao je Tusk i podsetio i na smrt druge italijanske skijašice, Matilde Lorenci, koja je preminula manje od godinu dana ranije.
Mateo Franzoso bio je deo nove generacije italijanskih skijaša i važio je za velikog talenta u tehničkim disciplinama.
