JEZIVA SMRT: Poznati sportista poginuo na skijanju!

Sport je zadesila tragedija.

EPA/EFE

Italijanski skijaš Mateo Franzoso (25) tragično je preminuo nakon teškog pada tokom priprema u Čileu, saopštila je danas Italijanska federacija zimskih sportova (FISI).



Preminuo je usled kranijalne traume i otoka mozga, navode lekari.

Franzoso je pobedio u trci superveleslaloma (super-G) u okviru Evropa kupa 2021. godine.

U Svetskom kupu nikada nije uspeo da uđe među 20 najboljih.

The International Ski and Snowboard Federation (FIS) extends its deepest condolences following the tragic loss of Matteo Franzoso. 💙



The 25-year-old Italian skier passed away in Santiago, Chile, after a fall during training on the La Parva slope. pic.twitter.com/8XAFozaKtQ — FIS Alpine (@fisalpine) September 15, 2025

Predsednik FISI, Flavio Roda izjavio je da je "ovo tragedija za njegovu porodicu i za naš sport".

"Moramo učiniti sve što je u našoj moći da se ovakve nesreće više ne događaju", rekao je Tusk i podsetio i na smrt druge italijanske skijašice, Matilde Lorenci, koja je preminula manje od godinu dana ranije.

Mateo Franzoso bio je deo nove generacije italijanskih skijaša i važio je za velikog talenta u tehničkim disciplinama.

