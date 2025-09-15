"VEOMA SAM SREĆAN ŠTO SAM SELEKTOR SRBIJE!" Hose Ignasio blista od radosti pred Svetsko prvenstvo za rukometašice

Moram reći da sam veoma srećan što sam deo reprezentacije Srbije i nadam se da je zadovoljstvo obostrano, izjavio je novi selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Hose Ignasio Prades Pons na početku pripreme za septembarsku EHF nedelju.

FOTO: Rukometni Savez Srbije

Rukometašice Srbije okupile su se danas u Staroj Pazovi gde su počele novi ciklus priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Rukometašice Srbije će u Staroj Pazovi boraviti do petka, a potom će otputovati u Poljsku, gde će u subotu odmeriti snage sa domaćom selekcijom.



"Ovo je veliki korak za mene, poznajem dobro ekipu i igračice i moram reći da je sve to pravi izazov. Nadam se da će sve biti kako treba i da ćemo zajedno postići željene rezultate. Radićemo na upoznavanju, moram da proverim što veći broj igračica kako bih odabrao one najbolje za tim. Očekuje nas odličan meč, jer je protivnik po meri. Reč je o veoma dobroj reprezentaciji i mislim da će nam ovaj meč doći u pravom trenutku kako bismo probali sve raspoložive igračice", rekao je Hose Ignasio Prades Pons, preneo je RSS. Hose Ignasio Prades Pons / FOTO: Rukometni Savez Srbije





Levi bek reprezentacije Srbije Jovana Jovović izjavila je da očekuje dobre provere protiv Poljske."Imamo novog selektora, kao i nekoliko igračica, ali tu su dani upoznavanja i dobrog rada. Moramo da se upoznamo sa selektorom, da vidimo kakav sistem rada želi, ali i šta od nas očekuje. Imamo za početak sedam dana za pripreme i dve prijateljske utakmice u Poljskoj. Biće nam to dobre provere da vidimo gde smo, šta od koga može da se očekuje, ali i da selektor vidi na koga može da računa. Imaćemo vremena do kvalifikacija da se malo uigramo i naviknemo, ali ono najvažnije nas očekuje krajem novembra kad je na programu planetarni šampionat. Sve ovo su nam dobre pripreme za SP gde je prvi cilj da prođemo grupu. Mogu da kažem da svi sa velikim nestrpljenjem čekamo SP", izjavila je Jovović."Drago mi je da sam ovde, teško je reći 'ne' kad reprezentacja zove. Lepo je videti sve ove devojke ponovo, ovako nasmejane i srećne, mislim da će ovo biti još jedno lepo i pozitivno okupljanje. Radujem se što ću ponovo biti deo tima na SP, ali i u kvalifikacijama. Imamo novog trenera, biće potrebno malo vremena, lično volim španski sistem i verujem da ćemo se dobro spremiti za prvenstvo", navela je Krpež-Šlezak.

