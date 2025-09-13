AMERIKANAC NAJBOLJI U TOKIJU: Rajan Krauzer osvojio zlato u bacanju kugle na Svetskom prvenstvu

AMERIČKI atletičar Rajan Krauzer osvojio je zlatnu medalju u disciplini bacanje kugle na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

FOTO: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko

Ovaj 32-godišnjak je do najsjajnijeg odličja stigao hicem od 22,34 metra. Srebrnu medalju je osvojio Uzijel Munjoz iz Meksika sa nacionalnim rekordom od 21,97 metara.

Italijan Leonardo Fabri je sa 21,94 metra osvojio bronzanu medalju.

Srpski atletičar Armin Sinančević nije uspeo da se plasira u finale, pošto je jutros u kvalifikacijama osvojio 16. mesto.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju