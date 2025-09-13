Ostali sportovi

SVET TUGUJE! Preminuo legendarni DŽek Denijels

Новости онлајн

13. 09. 2025. u 09:41

Iz Amerike je stigla vest da je preminuo Džek Danijels, jedan od najuticajnijih trenera i sportskih naučnika u SAD.

СВЕТ ТУГУЈЕ! Преминуо легендарни Џек Денијелс

Foto: Pixabay

Umro je u 92. godini, a njegova supruga Nensi otkrila je da je otišao srećan, nakon što je prethodne večeri gledao pobedu svog omiljenog tima Grin Bej Pekersa, koje je još u studentskim danima testirao i zavoleo zauvek.

Njegov životni put bio je neobičan, od plivača na koledžu pedesetih godina, preko osvajanja srebra i bronze na Olimpijskim igrama u modernom petoboju, do doktora nauka i jednog od najpoznatijih stručnjaka za fiziologiju sporta.

Radio je istraživanja za američki svemirski program, bio trener u SAD, Peruu i na Havajima, predvodio univerzitetske timove, sarađivao sa "Najkijem", a njegov rad u Cortlandu obeležile su brojne titule i knjiga "Daniels’ Running Formula", danas nezaobilazno štivo za trenere i trkače širom sveta.
Njegov uticaj na američko i svetsko trčanje nemerljiv je, od individualnih zvezda poput Magdalen Leui Bulet, preko mladih trenera koje je oblikovao, pa sve do hiljada rekreativaca koje je inspirisao.

Svet atletike ostao je bez jedne od svojih najvećih ikona, a njegov metod i filozofija ostaće kao večita zaostavština budućim generacijama.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)