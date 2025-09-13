SVET TUGUJE! Preminuo legendarni DŽek Denijels

Iz Amerike je stigla vest da je preminuo Džek Danijels, jedan od najuticajnijih trenera i sportskih naučnika u SAD.

Foto: Pixabay

Umro je u 92. godini, a njegova supruga Nensi otkrila je da je otišao srećan, nakon što je prethodne večeri gledao pobedu svog omiljenog tima Grin Bej Pekersa, koje je još u studentskim danima testirao i zavoleo zauvek.

Njegov životni put bio je neobičan, od plivača na koledžu pedesetih godina, preko osvajanja srebra i bronze na Olimpijskim igrama u modernom petoboju, do doktora nauka i jednog od najpoznatijih stručnjaka za fiziologiju sporta.

Radio je istraživanja za američki svemirski program, bio trener u SAD, Peruu i na Havajima, predvodio univerzitetske timove, sarađivao sa "Najkijem", a njegov rad u Cortlandu obeležile su brojne titule i knjiga "Daniels’ Running Formula", danas nezaobilazno štivo za trenere i trkače širom sveta.

Njegov uticaj na američko i svetsko trčanje nemerljiv je, od individualnih zvezda poput Magdalen Leui Bulet, preko mladih trenera koje je oblikovao, pa sve do hiljada rekreativaca koje je inspirisao.

Svet atletike ostao je bez jedne od svojih najvećih ikona, a njegov metod i filozofija ostaće kao večita zaostavština budućim generacijama.