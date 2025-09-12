PRESUDAN POČETAK: Odbojkaši u nedelju (11.30) protiv Češke startuju na 21. Svetskom prvenstvu na Filipinima

"ORLOVI" su sleteli u Manilu da pokažu da vrede i da ih ne treba otpisivati. Odbojkaši u nedelju (11.30) u predgrađu glavnog grada Filipina, Manile, u Pasaj sitiju, u prvom kolu grupe H igraju sa Češkom. Za Marka Ivovića i drugove je duel sa Česima, kao i sa Kinezima (16.septembra) presudan u borbi za plasman u osminifinala.

FOTO: FIVB

Zato su naši i pre odlaska na Filipine isticali da svoje najbolje partije moraju da pokažu protiv Čeha i Kineza kako bi se domogli nokaut faze. Izabranici Georga Krecua su ovog leta imali dosta problema, mučili su se u Ligi nacija, jedva su izborili opstanak, a povrede ih nisu mimoišle ni na pripremama. Zato i sami priznaju da u duelima sa Češkom i Kinom nisu ni blagi favoriti.

Uostalom, kapitena Ivovića od početka priprema muči koleno, tako da je u Manilu stigao rovit, ali spreman da pomogne ekipe koliko može kao drugi libero. Nisu maksimalno spremni ni prvi primači Miran Kujundžić i Pavle Perić. Ali, kao i uvek, kada se stigne na velike događaj bolovi se zaborave.

Na društvenim mrežama OSSRB prikazani su snimci sa treninga na kojem se vidi da su odbojkaši i te kako raspoloženi, vedrog duha i puni nade u podvig. Uostalom, nemaju pritisak kao odbojkašice ili košarkaši, tako da u svaki meč mogu da uđu rasterećni s nadom da će odigrati najbolje što mogu. A ukoliko ostvare cilj, koji su sami zacrtali i izbore nokaut fazu onda ništa nije nemoguće.

Naši su oprezni pred meč sa Češkom, koja je ove godine stigla do srebra u Zlatnoj ligi CEV. Aduti Čeha su korektor Marek Šotola, primač Lukaš Vašina, bloker Jozef Polak i libero Mihael Kovarik.

Srbi i Česi se nisu sastajali na svetskim prvenstvima, a poslednji okršaj na evropskom prvenstvu imali su 2023, kada su "orlovi" u osminifinala slavili sa 3:0. Iz tog tima u Manili su Ivović, Kujundžić, Nemanja Mašulović, Luburić, Todorovii i Nedeljković.

Ali, u nedelju će biti sasvim nova priča uz nadu da će se završiti kako žele izabranici Geogra Krecua.

Grbić i Kovač

NA šampionatu ćemo gledati sa pažnjom i učinak naših legendi, Nikole Grbića sa Poljskom i Slobodana Kovača sa Turskom. Poljaci danas (15.30) u grupi B protiv Rumunije počinju napad na zlato, dok će Turci u 8.00 po našem vremenu u grupi G pokušati da iznenade favorizovane Japance.

Obojica imaju iskustva sa šampionata planete. Grbić je sa Srbijom 2018. bio četvrti, a sa Poljskom 2022. srebrni, dok je Kovač sa Iranom 2016. bio šesti.