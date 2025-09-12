"ORLOVI" SANJAJU PODVIG, USPEH I OSMINA FINALA: U Manili danas počinje Svetsko prvenstvo, a odbojkaši startuju u nedelju protiv Češke

DEVOJKE su se rano oprostili od svetske krune, kući se vratile kaodesete na Svetskom prvenstvu. Šampionat za dame u Bangkoku je završen unedelju, 7. septembra, trijumfom Italijanki, a već u petak, 12. septembrau Pasaj sitiju i Kezon sitiju, predgrađima prestonice Filipina, Manili, počinje 21. SP za odbojkaše. Za podmlađene "orlove" plasman u nokaut fazubio bi uspeh. A najveći favoriti za tron su pobednik Lige nacija i prvaselekcija na FIVB rang listi, Poljska Nikole Grbića, aktuelni svetskiprvak Italija, olimpijski pobednik, Francuska, Brazil, SAD...

Foto: Profimedia

Našima se i na kladionicima ne daju prevelike šanse. Označeni su kao 13. favorit, što govori da je osmina finala ostvariv cilj. Srbi su i tokom celog leta i pre Lige nacija imali problema sa povredama, ni u Manilu nisu stigli u najjačem sastavu, pošto su iskusni bloker Petar Krsmanović i mladi libero Vukašin Ristić ostali da se leče kod kuće. Ni oni koji su stigli na šampionat planete nisu fit, naročito trojica primača. Kapiten Marko Ivović se za vreme priprema lečio, nije odigrao nijedan kontrolni meč, dok Miran Kujundžić i Pavle Perić mogu konkretnije da pomognu ekipi nego u Ligi nacija.

- Iako nisu skroz spremni Kujundžić i Perić, znači nam njihovo prisustvo, jer možemo u nekom trenutku da rotiramo primače, da odmorimo koga treba na prijemu, bloku, servisu, zavisi od situacije na utakmici. Ali, nadamo se da će i oni da budu koliko-toliko spremni za početak prvenstva i da će nam pomoći. Mi koji smo zdravi probaćemo da pokrijemo to i da pružimo što bolje partije kako se to ne bi osetilo - ističe korektor Dražen Luburić.

Jasno je da naši ne mogu ništa da obećaju, tim pre što su samo petorica (Jovović, Todorović, Ivović, Perić, Nemanja Mašulović) igrala na poslednjem SP 2022. u Poljskoj i Sloveniji, gde ih je u osmini finala eliminisala Argentina. Taj šampionat je zbog povrede propustio Luburić (igrao na SP 2018), tako da su debitanti na šampionatima planete: Kujundžić, Veljko Mašulović, Nedeljković, Nikolić, Stefanović, Brborić, Negić i Gajović.

Srbi na SP startuju u nedelju, 14. septembra, kada su u grupi H sastaju sa Češkom. Dva dana kasnije sledi duel sa Kinom, a 18. sa jednim od favorita, Brazilom. Ne zaboravimo da su nas Kinezi u Ligi nacija šokirali (3:0), a da su Česi dobro igrali u Zlatnoj ligi CEV, gde su osvojili srebro.

- Ono što raduje je naša grupa, protivnike dobro poznajemo i mislim da imamo neke šanse. Spremali smo se celo leto, videlo se u Ligi nacija da smo podmladili ekipu i da je stvaranje novog tima deo procesa. Mi stariji pomoći ćemo mladim momcima da što pre sazre. Moraćemo da uđemo odmah jako, jer igraju se samo tri meča u grupi, poslednji je sa Brazilom, tako da ćemo probati da damo sve od sebe protiv Češke i Kine, kako bismo izborili što bolju poziciju za nastavak prvenstva - kaže Luburić.

Ni sami igrači ne znaju koliko zaista mogu u ovom trenutku. Sistem je isti kao kod devojaka. Prve dve ekipe iz naše grupe i dve najuspešnije iz grupe A (Filipini, Iran, Egipat, Tunis) odmeriće snage u osmini finala i četvrtfinalu. Budemo li drugi za ulazak među osam borićemo se verovatno sa Iranom, a potom je opet moguć duel sa Brazilom. Napravljene su četiri staze do polufinala, a u našoj su veliki favoriti Brazilci.

- Uspeh bi bio plasman u drugu fazu. Možda je malo nezahvalno govoriti i nije sportski, ali i ostale reprezentacije neće doći u najjačem sastavu, jer će dosta igrača odsustvovati zbog povreda. Mi moramo da se čuvamo od povreda, da vodimo računa o svom telu kako bismo imali šanse za što bolji rezultat - podvlači Luburić.

Srebro i bronza

NAŠI odbojkaši na svetskim prvenstvima osvojili su srebrnu medalju 1998. u Japanu i 2010. u Italiji.

Još tri puta bili su blizu pobedničkog postolja, četvrti su bili 2002. u Argentini, 2006. u Japanu i 2018. u Italiji i Bugarskoj.

Grbić i Kovač vode Poljsku i Tursku

DVOJICA bivših selektora Srbije predvodiće strane reprezentacija na SP. Nikola Grbić je od 2022. na kormilu Poljske, sa kojom je osvojio olimpijsko srebro 2024, svetsko srebro 2022, evropsko zlato 2023, dve Lige nacije 2023. i 2025. U Ligi nacija ima i dve bronze.

Slobodan Kovač je posle prvog vikenda ovogodišnje Lige nacija preuzeo kormilo Turske i to na zahtev igrača.

Ambicije su različite: Grbić napada zlato, a Kovač nokaut fazu.

Podsetimo, Kovač je sa Srbijom 2019. osvojio evropsko zlato, dok je Grbić bio treći na EP 2017. i četvrti na SP 2018, a ima zlato i srebro u Svetskoj ligi.

Komplikovan put do polufinala

NEKO će imati lakši, a neko teži put do polufinala. Zna se da smo mi u delu žreba, u kojem je najveći favorit Brazil da izbori polufinale SP. U polufinalu se najuspešnija selekcija iz grupa A i H sastaje se najboljom iz grupa C (Argentina, Finska, Francuska, J. Koreja) i F (Ukrajina, Belgija, Italija, Alžir). Tu je već u četvrtfinalu moguć duel olimpijskog pobednika Francuske i svetskog šampiona Italije.

U drugom polufinalu sastaće se najuspešnija ekipa iz grupe B (Holandija, Katar, Poljska, Rumunija) i G (Kanada, Libija, Japan, Turska) sa najboljim iz grupa E (Nemačka, Bugarska, Slovenija, Čile) i D (SAD, Kolumbija, Kuba, Portugalija). Dakle, u četvrtfinalu su projektovani dueli Poljske i Japana, odnosno Slovenije i SAD.

Srbija 2025.

1. Dušan Nikolić

3. Stefan Negić

4. Veljko Mašulović

8. Marko Ivović

9. Nikola Jovović

10. Miran Kujundžić

12. Pavle Perić

13. Vladimir Gajović

15. Nemanja Mašulović

16. Dražen Luburić

19. Aleksandar Stefanović

21. Vuk Todorović

22. Nikola Brborić

29. Aleksandar Nedeljković

Selektor George Krecu

Raspored

H GRUPA - Pasaj Siti

Prvo kolo - 14. septembar

Srbija - Češka 11.30

Brazil - Kina 15.00

Drugo kolo - 16. septembar

Brazil - Češka 4.00

Srbija - Kina 15.00

Treće kolo - 18. septembar

Srbija - Brazil 4.00

Češka - Kina 15.00

A GRUPA - Pasaj Siti

Prvo kolo

Petak - 12. septembar

Filipini - Tunis 13.00

Nedelja - 14. septembar

Iran - Egipat 7.30

Drugo kolo

Nedelja - 14. septembar

Iran - Egipat 7.30

Utorak - 16. septembar

Iran - Tunis 7.30

Treće kolo

Četvrtak - 18. septembar

Egipat - Tunis 7.30

Iran - Filipini 11.30

B GRUPA - Kezon Siti

Prvo kolo - 13. septembar

Holandija - Katar 12.00

Poljska - Rumunija 15.30

Drugo kolo - 15. septembar

Holandija - Rumunija 12.00

Poljska - Katar 15.30

Treće kolo - 17. septembar

Katar - Rumunija 4.30

Poljska - Holandija 12.00

C GRUPA - Kezon Siti

Prvo kolo - 14. septembar

Argentina - Finska 4.30

Francuska - J. Koreja 12.00

Drugo kolo - 16. septembar

Argentina - J. Koreja 4.30

Francuska - Finska 12.00

Treće kolo - 18. septembar

Finska - J. Koreja 4.30

Francuska - Argentina 12.00

D GRUPA - Pasaj Siti

Prvo kolo - 13. septembar

SAD - KOlumbija 4.00

Kuba - Portugalija 7.30

Drugo kolo - 15. septembar

Kuba - Kolumbija 4.00

SAD - Portugalija 15.00

Treće kolo - 17. septembar

Portugalija - Kolumbija 4.00

Kuba - SAD 11.30

E GRUPA - Pasaj Siti

Prvo kolo - 13. septembar

Nemačka - Bugarska 11.30

Slovenija - Čile 15.00

Drugo kolo - 15. septembar

Nemačka - Čile 7.30

Slovenija - Bugarska 11.30

Treće kolo - 17. septembar

Bugarska - Čile 7.30

Slovenija - Nemačka 15.00

F GRUPA - Kezon Siti

Prvo kolo - 14. septembar

Ukrajina - Belgija 8.00

Italija - Alžir 15.30

Drugo kolo - 16. septembar

Ukrajina - Alžir 8.00

Italija - Belgija 15.30

Treće kolo - 18. septembar

Belgija - Alžir 8.00

Italija - Ukrajina 15.30

G GRUPA - Kezon Siti

Prvo kolo - 13. septembar

Kanada - Libija 4.30

Japan - Turska 8.00

Drugo kolo - 15. septembar

Turska - Libija 4.30

Japan - Kanada 8.00

Treće kolo 17. septembar

Kanada - Turska 8.00

Japan - Libija 15.30

1/8 FINALA - Pasaj Siti

Subota - 20. septembar

B1 - G2

G1 - B2

Nedelja - 21. septembar

C1 - F2

F1 - C2

Ponedeljak - 22. septembar

D1 - E2

E1 - D2

Utorak - 23. septembar

A1 - H2

H1 - A2

Termini mečeva su 9.30 i 14.00

1/4 FINALA - Pasaj Siti

Sreda - 24. septembar

B1/G2 - G1/B2 (P1)

C1/F2 - F1/C2 (P2)

Četvrtak - 25. septembar

A1/H2 - H1/A2 (P3)

E1/D2 - D1/E2 (P4)

Termini mečeva su 9.30 i 14.00

POLUFINALE - Pasaj Siti

Subota - 27. septembar

P1 - P4

P2 - Ps

Termini mečeva su 8.30 i 12.30

NEDELjA - 28. septembar

Za bronzu 8.30

FINALE 12.30

Sva svetska prvenstva

1949. (ČSSR) - 1. SSSR 2. ČSSR 3. Bugarska

1952. (SSSR) - 1. SSSR 2. ČSSR 3. Bugarska

1956. (Francuska) - 1. ČSSR 2. Rumunija 3. SSSR

1960. (Brazil) - 1. SSSR 2. ČSSR 3. Rumunija

1962. (SSSR) - 1. SSSR 2. ČSSR 3. Rumunija

1966. (ČSSR) - 1. ČSSR 2. Rumunija 3. SSSR

1970. (Bugarska) - 1. I. Nemačka 2. Bugarska 3. Japan

1974. (Meksiko) - 1. Poljska 2. SSSR 3. Japan

1978. (Italija) - 1. SSSR 2. Italija 3. Kuba

1982. (Argentina) - 1. SSSR 2. Brazil 3. Argentina

1986. (Francuska) - 1. SAD 2. SSSR 3. Bugarska

1990. (Brazil) - 1. Italija 2. Kuba 3. SSSR

1994. (Grčka) - 1. Italija, 2. Holandija 3. SAD

1998. (Japan) - 1. Italija 2. SR JUGOSLAVIJA 3. Kuba

2002. (Argentina) - 1. Brazil 2. Rusija 3. Francuska

2006. (Japan) - 1. Brazil 2. Poljska 3. Bugarska

2010. (Italija) - 1. Brazil 2. Kuba 3. SRBIJA

2014. (Poljska) - 1. Poljska 2. Brazil 3. Nemačka

2018. (Italija, Bugarska) - 1. Poljska 2. Brazil 3. SAD

2022. (Poljska, Slovenija) - 1. Italija, 2. Poljska, 3. Brazil