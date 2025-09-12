"ORLOVI" SANJAJU PODVIG, USPEH I OSMINA FINALA: U Manili danas počinje Svetsko prvenstvo, a odbojkaši startuju u nedelju protiv Češke
DEVOJKE su se rano oprostili od svetske krune, kući se vratile kaodesete na Svetskom prvenstvu. Šampionat za dame u Bangkoku je završen unedelju, 7. septembra, trijumfom Italijanki, a već u petak, 12. septembrau Pasaj sitiju i Kezon sitiju, predgrađima prestonice Filipina, Manili, počinje 21. SP za odbojkaše. Za podmlađene "orlove" plasman u nokaut fazubio bi uspeh. A najveći favoriti za tron su pobednik Lige nacija i prvaselekcija na FIVB rang listi, Poljska Nikole Grbića, aktuelni svetskiprvak Italija, olimpijski pobednik, Francuska, Brazil, SAD...
Našima se i na kladionicima ne daju prevelike šanse. Označeni su kao 13. favorit, što govori da je osmina finala ostvariv cilj. Srbi su i tokom celog leta i pre Lige nacija imali problema sa povredama, ni u Manilu nisu stigli u najjačem sastavu, pošto su iskusni bloker Petar Krsmanović i mladi libero Vukašin Ristić ostali da se leče kod kuće. Ni oni koji su stigli na šampionat planete nisu fit, naročito trojica primača. Kapiten Marko Ivović se za vreme priprema lečio, nije odigrao nijedan kontrolni meč, dok Miran Kujundžić i Pavle Perić mogu konkretnije da pomognu ekipi nego u Ligi nacija.
- Iako nisu skroz spremni Kujundžić i Perić, znači nam njihovo prisustvo, jer možemo u nekom trenutku da rotiramo primače, da odmorimo koga treba na prijemu, bloku, servisu, zavisi od situacije na utakmici. Ali, nadamo se da će i oni da budu koliko-toliko spremni za početak prvenstva i da će nam pomoći. Mi koji smo zdravi probaćemo da pokrijemo to i da pružimo što bolje partije kako se to ne bi osetilo - ističe korektor Dražen Luburić.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Jasno je da naši ne mogu ništa da obećaju, tim pre što su samo petorica (Jovović, Todorović, Ivović, Perić, Nemanja Mašulović) igrala na poslednjem SP 2022. u Poljskoj i Sloveniji, gde ih je u osmini finala eliminisala Argentina. Taj šampionat je zbog povrede propustio Luburić (igrao na SP 2018), tako da su debitanti na šampionatima planete: Kujundžić, Veljko Mašulović, Nedeljković, Nikolić, Stefanović, Brborić, Negić i Gajović.
Srbi na SP startuju u nedelju, 14. septembra, kada su u grupi H sastaju sa Češkom. Dva dana kasnije sledi duel sa Kinom, a 18. sa jednim od favorita, Brazilom. Ne zaboravimo da su nas Kinezi u Ligi nacija šokirali (3:0), a da su Česi dobro igrali u Zlatnoj ligi CEV, gde su osvojili srebro.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Ono što raduje je naša grupa, protivnike dobro poznajemo i mislim da imamo neke šanse. Spremali smo se celo leto, videlo se u Ligi nacija da smo podmladili ekipu i da je stvaranje novog tima deo procesa. Mi stariji pomoći ćemo mladim momcima da što pre sazre. Moraćemo da uđemo odmah jako, jer igraju se samo tri meča u grupi, poslednji je sa Brazilom, tako da ćemo probati da damo sve od sebe protiv Češke i Kine, kako bismo izborili što bolju poziciju za nastavak prvenstva - kaže Luburić.
Ni sami igrači ne znaju koliko zaista mogu u ovom trenutku. Sistem je isti kao kod devojaka. Prve dve ekipe iz naše grupe i dve najuspešnije iz grupe A (Filipini, Iran, Egipat, Tunis) odmeriće snage u osmini finala i četvrtfinalu. Budemo li drugi za ulazak među osam borićemo se verovatno sa Iranom, a potom je opet moguć duel sa Brazilom. Napravljene su četiri staze do polufinala, a u našoj su veliki favoriti Brazilci.
- Uspeh bi bio plasman u drugu fazu. Možda je malo nezahvalno govoriti i nije sportski, ali i ostale reprezentacije neće doći u najjačem sastavu, jer će dosta igrača odsustvovati zbog povreda. Mi moramo da se čuvamo od povreda, da vodimo računa o svom telu kako bismo imali šanse za što bolji rezultat - podvlači Luburić.
Srebro i bronza
NAŠI odbojkaši na svetskim prvenstvima osvojili su srebrnu medalju 1998. u Japanu i 2010. u Italiji.
Još tri puta bili su blizu pobedničkog postolja, četvrti su bili 2002. u Argentini, 2006. u Japanu i 2018. u Italiji i Bugarskoj.
Grbić i Kovač vode Poljsku i Tursku
DVOJICA bivših selektora Srbije predvodiće strane reprezentacija na SP. Nikola Grbić je od 2022. na kormilu Poljske, sa kojom je osvojio olimpijsko srebro 2024, svetsko srebro 2022, evropsko zlato 2023, dve Lige nacije 2023. i 2025. U Ligi nacija ima i dve bronze.
Slobodan Kovač je posle prvog vikenda ovogodišnje Lige nacija preuzeo kormilo Turske i to na zahtev igrača.
Ambicije su različite: Grbić napada zlato, a Kovač nokaut fazu.
Podsetimo, Kovač je sa Srbijom 2019. osvojio evropsko zlato, dok je Grbić bio treći na EP 2017. i četvrti na SP 2018, a ima zlato i srebro u Svetskoj ligi.
Komplikovan put do polufinala
NEKO će imati lakši, a neko teži put do polufinala. Zna se da smo mi u delu žreba, u kojem je najveći favorit Brazil da izbori polufinale SP. U polufinalu se najuspešnija selekcija iz grupa A i H sastaje se najboljom iz grupa C (Argentina, Finska, Francuska, J. Koreja) i F (Ukrajina, Belgija, Italija, Alžir). Tu je već u četvrtfinalu moguć duel olimpijskog pobednika Francuske i svetskog šampiona Italije.
U drugom polufinalu sastaće se najuspešnija ekipa iz grupe B (Holandija, Katar, Poljska, Rumunija) i G (Kanada, Libija, Japan, Turska) sa najboljim iz grupa E (Nemačka, Bugarska, Slovenija, Čile) i D (SAD, Kolumbija, Kuba, Portugalija). Dakle, u četvrtfinalu su projektovani dueli Poljske i Japana, odnosno Slovenije i SAD.
Srbija 2025.
1. Dušan Nikolić
3. Stefan Negić
4. Veljko Mašulović
8. Marko Ivović
9. Nikola Jovović
10. Miran Kujundžić
12. Pavle Perić
13. Vladimir Gajović
15. Nemanja Mašulović
16. Dražen Luburić
19. Aleksandar Stefanović
21. Vuk Todorović
22. Nikola Brborić
29. Aleksandar Nedeljković
Selektor George Krecu
Raspored
H GRUPA - Pasaj Siti
Prvo kolo - 14. septembar
Srbija - Češka 11.30
Brazil - Kina 15.00
Drugo kolo - 16. septembar
Brazil - Češka 4.00
Srbija - Kina 15.00
Treće kolo - 18. septembar
Srbija - Brazil 4.00
Češka - Kina 15.00
A GRUPA - Pasaj Siti
Prvo kolo
Petak - 12. septembar
Filipini - Tunis 13.00
Nedelja - 14. septembar
Iran - Egipat 7.30
Drugo kolo
Nedelja - 14. septembar
Iran - Egipat 7.30
Utorak - 16. septembar
Iran - Tunis 7.30
Treće kolo
Četvrtak - 18. septembar
Egipat - Tunis 7.30
Iran - Filipini 11.30
B GRUPA - Kezon Siti
Prvo kolo - 13. septembar
Holandija - Katar 12.00
Poljska - Rumunija 15.30
Drugo kolo - 15. septembar
Holandija - Rumunija 12.00
Poljska - Katar 15.30
Treće kolo - 17. septembar
Katar - Rumunija 4.30
Poljska - Holandija 12.00
C GRUPA - Kezon Siti
Prvo kolo - 14. septembar
Argentina - Finska 4.30
Francuska - J. Koreja 12.00
Drugo kolo - 16. septembar
Argentina - J. Koreja 4.30
Francuska - Finska 12.00
Treće kolo - 18. septembar
Finska - J. Koreja 4.30
Francuska - Argentina 12.00
D GRUPA - Pasaj Siti
Prvo kolo - 13. septembar
SAD - KOlumbija 4.00
Kuba - Portugalija 7.30
Drugo kolo - 15. septembar
Kuba - Kolumbija 4.00
SAD - Portugalija 15.00
Treće kolo - 17. septembar
Portugalija - Kolumbija 4.00
Kuba - SAD 11.30
E GRUPA - Pasaj Siti
Prvo kolo - 13. septembar
Nemačka - Bugarska 11.30
Slovenija - Čile 15.00
Drugo kolo - 15. septembar
Nemačka - Čile 7.30
Slovenija - Bugarska 11.30
Treće kolo - 17. septembar
Bugarska - Čile 7.30
Slovenija - Nemačka 15.00
F GRUPA - Kezon Siti
Prvo kolo - 14. septembar
Ukrajina - Belgija 8.00
Italija - Alžir 15.30
Drugo kolo - 16. septembar
Ukrajina - Alžir 8.00
Italija - Belgija 15.30
Treće kolo - 18. septembar
Belgija - Alžir 8.00
Italija - Ukrajina 15.30
G GRUPA - Kezon Siti
Prvo kolo - 13. septembar
Kanada - Libija 4.30
Japan - Turska 8.00
Drugo kolo - 15. septembar
Turska - Libija 4.30
Japan - Kanada 8.00
Treće kolo 17. septembar
Kanada - Turska 8.00
Japan - Libija 15.30
1/8 FINALA - Pasaj Siti
Subota - 20. septembar
B1 - G2
G1 - B2
Nedelja - 21. septembar
C1 - F2
F1 - C2
Ponedeljak - 22. septembar
D1 - E2
E1 - D2
Utorak - 23. septembar
A1 - H2
H1 - A2
Termini mečeva su 9.30 i 14.00
1/4 FINALA - Pasaj Siti
Sreda - 24. septembar
B1/G2 - G1/B2 (P1)
C1/F2 - F1/C2 (P2)
Četvrtak - 25. septembar
A1/H2 - H1/A2 (P3)
E1/D2 - D1/E2 (P4)
Termini mečeva su 9.30 i 14.00
POLUFINALE - Pasaj Siti
Subota - 27. septembar
P1 - P4
P2 - Ps
Termini mečeva su 8.30 i 12.30
NEDELjA - 28. septembar
Za bronzu 8.30
FINALE 12.30
Sva svetska prvenstva
1949. (ČSSR) - 1. SSSR 2. ČSSR 3. Bugarska
1952. (SSSR) - 1. SSSR 2. ČSSR 3. Bugarska
1956. (Francuska) - 1. ČSSR 2. Rumunija 3. SSSR
1960. (Brazil) - 1. SSSR 2. ČSSR 3. Rumunija
1962. (SSSR) - 1. SSSR 2. ČSSR 3. Rumunija
1966. (ČSSR) - 1. ČSSR 2. Rumunija 3. SSSR
1970. (Bugarska) - 1. I. Nemačka 2. Bugarska 3. Japan
1974. (Meksiko) - 1. Poljska 2. SSSR 3. Japan
1978. (Italija) - 1. SSSR 2. Italija 3. Kuba
1982. (Argentina) - 1. SSSR 2. Brazil 3. Argentina
1986. (Francuska) - 1. SAD 2. SSSR 3. Bugarska
1990. (Brazil) - 1. Italija 2. Kuba 3. SSSR
1994. (Grčka) - 1. Italija, 2. Holandija 3. SAD
1998. (Japan) - 1. Italija 2. SR JUGOSLAVIJA 3. Kuba
2002. (Argentina) - 1. Brazil 2. Rusija 3. Francuska
2006. (Japan) - 1. Brazil 2. Poljska 3. Bugarska
2010. (Italija) - 1. Brazil 2. Kuba 3. SRBIJA
2014. (Poljska) - 1. Poljska 2. Brazil 3. Nemačka
2018. (Italija, Bugarska) - 1. Poljska 2. Brazil 3. SAD
2022. (Poljska, Slovenija) - 1. Italija, 2. Poljska, 3. Brazil
DEBITANT PROTIV JUBILARCA: Leverkuzen ima novog trenera, koliko će mu trebati da počisti nered iza Ten Haga?
NOVI početak u Leverkuzenu označava i novog trenera.
12. 09. 2025. u 07:00
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)