LAGANO DO PRVOG TROFEJA: Rukometašice Crvene zvezde u finalu Superkupa Srbije na Banjici se poigravale sa Jagodinom

FINALE samo na papiru. Rukometašice Crvene zvezde su lako, bez stresa osvojile svoj prvi trofej u novoj sezoni. Crveno-bele su u finalu Superkupa Srbije bez napora slavile protiv nejake Jagodine - 38:18 (22:9).

FOTO: Rukometni savez Srbije

Bio je to neravnopravan duel. Aktuelne prvakinje i pobednice Kupa Srbije su dominirale protiv Jagodine u svim segmentima. Bile su ne samo kvalitetnije, iskusnije, nego i fizički jače protiv ekipe, koja u svojim redovima ima nekoliko devojčica od 12 do 17 godina.

Ipak, to nije omelo zvezdašice, koje jure formu za kvalifikacije za grupnu fazu Lige Evrope, da odigraju ozbiljno, odgovorno, da isprobaju razne taktičke varijante i da što bolje razigraju krila, bekove i pivotmene.

Pobednik je bio rešen i pre početka meča, a na terenu Beograđanke su brzo povele sa 4:0, sredinom prvog dela vodile sa 13:3, a u nastavku su igrale onoliko dobro koliko je bilo potrebno da ispune taktičke zahteve svog trenera Andreja Vukojevića. Za igračicu utakmice proglašena je Jovana Skrobić, devojačko Kovačević.

CRVENA ZVEZDA - JAGODINA 38:18 (22:9)

DVORANA na Banjici. Gledalaca: 300. Sudije: Sekulić i Jovandić (Pančevo). Isključenja: C. zvezda 12, Jagodina 6 minuta. Sedmerci: C. zvezda 2 (2), Jagodina 6 (3).

CRVENA ZVEZDA: Petković (4 odbrane), Stamenić 5 (2), Majkić 1, Momčilović 2, Bošnjak 1m Glušica 1, Nedeljković 6, Bogunović 3, Simić 4, Veličković 2, Zika 3, Skrobić 6. Agbaba 3. Garović 1, Kostić (4 odbrane, 1 sedmerac), Kačarević (1 sedmerac).

JAGODINA: Vranić (5 odbrana), Radosavljević, Trbović 3, Obradović 3, Stojanović, Bogdanović, Zoe Petrović 1, Jerinić, Belić 6 (3), Milosavljević 1, Miladinović 4, Nađa Petrović, Adžić, Marija Petrović.

Lunde čeka papire

NAJTROFEJNIJA rukometašica svih vremena legendarna golmanka Norveške Katrin Lunde (45) još nije dobila neophodne papire da bi bila registrovana za Zvezdu. Zato juče nije igrala, a očekuje se da će za nekoliko dana debitovati za našeg šampiona. Inače, publici se predstavila Zika iz Angole.