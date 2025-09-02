SRBIJA ZAVIJENA U CRNO! Osvajačica brojnih medalja preminula u 26. godini života, a pre samo sedam dana postala je majka

Velika tragedija zadesila je Srbiju!

Neda Davidović, mlada i uspešna sportska radnica iz Pančeva i osvajačica brojnih medalja u džudou preminula je u 26. godini života.

Neda je imala izuzetno uspešnu sportsku karijeru. Osvajala je brojne medalje na državnim i međunarodnim takmičenjima u džudou, a veoma mlada uplovila je i u trenerske vode.

Najveći uspeh u trenerskom radu ostvarila je krajem 2023. godine, kada je na ekipnom seniorskom prvenstvu Srbije Džudo klub Tamiš osvojio bronzanu medalju, iako su devojčice koje su nastupale na ovom takmičenju imale u proseku samo 16.5 godina.

Cela ova priča je ukazivala na to da Neda radi sjajan posao i da je pred njom jedna uspešna trenerska karijera. Nažalost, sudbina je htela drugačije...

Ono što je posebno tužno, Neda je krajem aprila stupila u brak sa dugogodišnjim partnerom Bogdanom, a pre samo sedam dana na svet je donela devojčicu Danicu.

