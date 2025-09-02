SRBIJA ZAVIJENA U CRNO! Osvajačica brojnih medalja preminula u 26. godini života, a pre samo sedam dana postala je majka
Velika tragedija zadesila je Srbiju!
Neda Davidović, mlada i uspešna sportska radnica iz Pančeva i osvajačica brojnih medalja u džudou preminula je u 26. godini života.
Neda je imala izuzetno uspešnu sportsku karijeru. Osvajala je brojne medalje na državnim i međunarodnim takmičenjima u džudou, a veoma mlada uplovila je i u trenerske vode.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Najveći uspeh u trenerskom radu ostvarila je krajem 2023. godine, kada je na ekipnom seniorskom prvenstvu Srbije Džudo klub Tamiš osvojio bronzanu medalju, iako su devojčice koje su nastupale na ovom takmičenju imale u proseku samo 16.5 godina.
Cela ova priča je ukazivala na to da Neda radi sjajan posao i da je pred njom jedna uspešna trenerska karijera. Nažalost, sudbina je htela drugačije...
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ono što je posebno tužno, Neda je krajem aprila stupila u brak sa dugogodišnjim partnerom Bogdanom, a pre samo sedam dana na svet je donela devojčicu Danicu.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.
01. 09. 2025. u 08:00
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (1)